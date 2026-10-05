Išvydę, ką pardavinėja Meghan Markle, nepatikėjo savo akimis: „Ji gal juokauja?“

Ketvirtadienį pristatytas riboto leidimo advento kalendorius įkvėptas Kalifornijoje, Montecito miestelyje, esančių Meghan ir princo Harry namų bei sodo. Dėžutę puošia jų rezidencijos iliustracija, o viduje – 24 rankų darbo šokoladiniai saldumynai.
Išvydę negalėjo patikėti
Ant pakuotės puikuojasi užrašas „Magiška šventinio laikotarpio šventė“, o gamintojai tikina, kad kiekvienas šokoladukas buvo kruopščiai sukurtas tam, kad praskaidrintų laukimo iki Kalėdų dienas.
Vis dėlto būtent kaina tapo pagrindine diskusijų priežastimi. Kalendorius kainuoja 148 JAV dolerius, arba maždaug 112 eurų.
Internautai neslėpė nuostabos ir socialiniuose tinkluose kritikavo tokį kainos ir produkto santykį.
„148 doleriai už 24 vidutiniškus šokoladukus! Tik Meghan galėjo pagalvoti, kad tai sėkminga idėja“, – rašė vienas X vartotojas.
Kitas internautas palygino hercogienės gaminį su karališkosios šeimos parduotuvėje siūlomu advento kalendoriumi, kuris kainuoja apie 12 svarų sterlingų, o jo pelnas skiriamas labdarai.
„Štai kodėl jie niekada nepriims Harry ir Meghan atgal į šeimą“, – pareiškė jis.
Kiti komentatoriai abejojo, ar pirkėjai ryšis išleisti tokią sumą saldumynams.
„Kas, po velnių, mokėtų 148 dolerius už tai?“ – klausė vienas jų.
Dar vienas rašė: „Ji gal juokauja? Kas sveiko proto mokėtų tiek pinigų už šokoladą?“
Kai kurie kritikai dėmesį atkreipė ir į patį reklamos pateikimą. Vienas socialinių tinklų vartotojas teigė, kad net advento kalendoriaus reklaminė nuotrauka esą sukasi apie pačią Meghan.
Naujasis gaminys sukurtas bendradarbiaujant su Los Andželo šokolado gamintoju „Compartés“. Jį galima iš anksto užsisakyti oficialioje „As Ever“ internetinėje parduotuvėje, tačiau kol kas prekės pristatomos tik Jungtinėse Valstijose.
Kalendoriuje galima rasti šokoladinių saldumynų su braškių, aviečių, gervuogių ir apelsinų marmelado skoniais, tamsaus šokolado triufelį bei šokoladą, papuoštą prekės ženklo gėlių pabarstukais.
Kiekvienas saldainis pažymėtas skaičiumi, kuris, kaip nurodoma produkto aprašyme, ranka užrašytas Meghan rašysena ir dekoruotas valgomuoju auksu.
Pristatydama naujieną hercogienė pasidalijo ir vaizdo įrašu, kuriame kartu su „Compartés“ vadovu Jonathanu Grahmu važinėja golfo automobiliuku. Įrašą ji pavadino „Kalėdų planavimas birželį“.
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