Išgirdusi princo Harry žodžius publika ėmė švilpti: štai ką jis pasakė

Sasekso hercogas pašiepė prezidentą, užsimindamas apie kairiųjų protestus, kuriuose milijonai žygiavo Niujorke, Vašingtone, Čikagoje, Majamyje ir Los Andžele spalio mėnesį, nepritardami Trumpui ir jo administracijai, rašoma „Daily Mail“.
Išsakydamas virtinę nepatogių juokelių, Harry taip pat kritikavo CBS televizijos tinklą, per kurį buvo transliuojama laida, už tai, kad jie susitarė dėl „nepagrįsto“ ieškinio su prezidentu, kai priėmė sprendimą sumokėti 16 milijonų dolerių (apie 14 mln. eurų), siekiant išspręsti teisinį ginčą su prezidentu ir teigė, kad JAV yra „apsėsta karališkosios šeimos“.
Keisti juokeliai laidoje
Laidos vedėjas Colbertas aptarinėjo Kalėdų filmus su juokingais pavadinimais, tokiais kaip „Gingerbread Christmas prince saves Christmas in Nebraska“.
„Atsiprašau?“, – pasakė Harry, įžengęs į sceną, kur jį pasitiko plojimai.
Harry tada klaidžiojo po studiją, juokaudamas, kad pasiklydo, ieškodamas atrankos į minėtą filmą: „Nuoširdžiai maniau, kad čia yra atranka į „Gingerbread Christmas prince saves Christmas in Nebraska“ filmą,“ – jis juokavo.
Colbertas atsakė: „Jūs esate tikras princas, kodėl norėtumėte būti viename iš tų filmų?“
Princas Harry šmaikštavo: „Na, jūs, amerikiečiai, esate apsėsti Kalėdų filmais, ir jūs akivaizdžiai apsėsti karališkąja šeima, tad, kodėl gi ne?
„Palaukite, palaukite, žiūrėkite, aš nesakyčiau, kad esame apsėsti karališkosios šeimos,“ – teigė vedėjas Colbertas.
„Tikrai? Girdėjau, kad išsirinkote karalių,“ – pajuokavo princas, išprovokuodamas šūksnius ir nepasitenkinimą iš auditorijos dėl užslėpto pasisakymo apie Donaldą Trumpą.
„Jūs teisus,“ – atsakė Colbertas.
Princas tęsė pokalbį, išvardydamas savo įgūdžius pasirodyti šventiniame filme.
„Taigi, ką princas turi padaryti, kad patektų į filmą šiais laikais? Turiu įgūdžių. Galiu joti žirgu, galiu skraidyti sraigtasparniu, galiu joti žirgu sraigtasparnyje!“ – juokavo princas, tačiau, kaip teigia šaltiniai, publika jautėsi beviltiškai dėl šių juokelių.
Colbertas tada atsakė, užsimindamas apie jo žmoną aktorę Meghan Markle: „Čia šou verslas, svarbu, ką pažįsti. Turiu omenyje, ar turite asmeninių ryšių su kokia nors garsia TV aktore?“
„Galbūt žinau vieną,“ – nuobodžiai pasakė princas, prieš tai pašiepdamas Colberto darbdavius CBS, sumokėjusius Donaldui Trumpui po ieškinio dėl apgaulingai sumontuoto interviu su Kamala Harris.
„Aš padarysiu viską. Aš įrašysiu savarankišką kasetę, pats skrisiu į atranką, atsiskaitysiu su Baltaisiais Rūmais dėl nepagrįsto ieškinio – viską, ką darote jūs, TV žmonės“ – kalbėjo princas.
„Aš to nepadariau,“ – pabrėžtinai atsakė Colbertas.
„Galbūt todėl jus atšaukė“ – pajuokavo princas, sulaukęs didelio pritarimo.
Princas Harry vėl pažadėjo padaryti „viską“, o Colbertas pasakė, kad jis turi priminti amerikiečiams, ką jie myli Kalėdų metu.
„Apsivilkti megztinius ir traukti krekerius per Kalėdų antrąją dieną“, – teigė princas.
Colbertas paklausė: „Ar tai apskritai tikri žodžiai?“
„Ką aš apgaudinėju? Aš niekada nebūsiu Amerikos filmų princas ir dabar esu įstrigęs leidžiant šventes jūsų keistame mažame Manhatano Midtowno kaimelyje,“ – toliau juokavo princas.
Harry žmona Meghan Markle laidoje nedalyvavo, tačiau Sasekso hercogienė pasidalijo vaizdo įrašu „Instagram“ tinkle, praėjus kelioms valandoms po jos „Netflix“ šventinės laidos išleidimo. Nei ji, nei Princas Harry nepaminėjo Meghan tėvo, kuris, kaip paaiškėjo, buvo intensyvios terapijos skyriuje po skubios operacijos.
Sasekso hercogas anksčiau pasirodė Colberto laidoje 2023 m., taip pat dalyvavo Jimmy Fallon „Tonight Show“ ir dabar atšauktoje James Corden „Late Late Show“ laidose.
