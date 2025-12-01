 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Donaldas Trumpas pakvietė Benjaminą Netanyahu apsilankyti Baltuosiuose rūmuose

2025-12-01 20:28 / šaltinis: BNS
2025-12-01 20:28

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį per pokalbį telefonu pakvietė Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu artimiausiu metu apsilankyti Baltuosiuose rūmuose, pranešė jo biuras.

Donaldas Trumpas, Benjaminas Netanyahu (AP Photo nuotr.)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį per pokalbį telefonu pakvietė Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu artimiausiu metu apsilankyti Baltuosiuose rūmuose, pranešė jo biuras.

REKLAMA
0

„Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šį vakarą kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu“, – sakoma premjero biuro pranešime.

„D. Trumpas pakvietė premjerą Netanyahu artimiausiu metu apsilankyti Baltuosiuose rūmuose“, – priduriama jame. 

„Abu lyderiai pabrėžė (palestiniečių kovotojų grupuotės) „Hamas“ nuginklavimo ir Gazos Ruožo demilitarizacijos svarbą bei pareigą ir aptarė taikos susitarimų išplėtimą“, – pranešė B. Netanyahu biuras.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų