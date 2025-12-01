Donaldas Trumpas pakvietė Benjaminą Netanyahu apsilankyti Baltuosiuose rūmuose

„Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šį vakarą kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu“, – sakoma premjero biuro pranešime.
„D. Trumpas pakvietė premjerą Netanyahu artimiausiu metu apsilankyti Baltuosiuose rūmuose“, – priduriama jame.
„Abu lyderiai pabrėžė (palestiniečių kovotojų grupuotės) „Hamas“ nuginklavimo ir Gazos Ruožo demilitarizacijos svarbą bei pareigą ir aptarė taikos susitarimų išplėtimą“, – pranešė B. Netanyahu biuras.
