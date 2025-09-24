Kalendorius
Išgirdę kandidato į Lietuvos kultūros ministro kėdę žodžius į vatą nevyniojo: „Blogiau nei Gražulis“

2025-09-24 14:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Trečiadienį Prezidentūroje įvyko kandidato į kultūros ministro kėdę Ignoto Adomavičiaus spaudos konferencija. Joje netrūko emocijų, kurios žaibiškai pasklido internete ir sulaukė daugybės komentarų.

4

Spaudos konferencijoje kandidatas susigraudinęs kalbėjo apie savo senelį, Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, savo kompetencijas.

Ignoto Adomavičiaus spaudos konferencija
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ignoto Adomavičiaus spaudos konferencija

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį reginį socialiniuose tinkluose aptarė internautai. Tarp jų – ir žinomi žmonės.

Pasisakė garsūs žmonės

Savo socialinio tinklo Facebook paskyroje šmaikštų komentarą parašė keliautojas, prodiuseris Mantas Bertulis.

„O dar galvojau, kad aš su realybe susipykęs buvau ir per daug tryškau pasitikėjimu savimi, kai į Kauno merus ėjau. Pasirodo tiesiog ne į tą vietą kandidatavau…

Beje, mano Mama jau 30+ metų dirba Šiaulių dramos teatre. Neabejoju, jog būčiau neblogesnis Kultūros ministras.“

Per humoro prizmę Facebook apie tai rašė ir prodiuseris, atlikėjas Stanislavas Stavickis-Stano.

„Ką tik po spaudos konferencijos. Atsilaisvinau. Prezidentas patvirtins.

Pirmi darbai kultūros ministro poste:

2026 metai skelbiami kompozitoriaus Deivydo Zvonkaus metais (2025 buvo Čiurlionio).

Grupės „Delfinai“ kūryba įtraukiama į pradinio ugdymo programą.

„Nemuno sausros“ partijos narys Adomavičius siunčiamas į Eurovizijos dainų konkursą.“

Jis net pasidalijo ir nuotaikinga nuotrauka, kurioje save įterpė į kadrą iš spaudos konferencijos.

Pasisakė ir žurnalistas Šarūnas Černiauskas. Jis rašė:

„Manau, kandidatas į kultūros ministrus išsklaidė visas abejones dėl savo tinkamumo. Žiūrėčiau ir žiūrėčiau.“

O tinklaraštininkas ir visuomenininkas Skirmantas Malinauskas I. Adomavičių sulygino su Petru Gražuliu:

„Dabar prezidentūroje vyksta kandidato į kultūros ministrus prisistatymas. Jei nematėt, šiek tiek palaukit. Citatos šio šou dar ilgai plaukios internete. Jei prezidentas dar abejojo, manau, abejonių neliko jokių. Blogiau negu Gražulis.“

Taip pat Facebook savo nuomonę ironiškai pareiškė ir renginių bei laidų vedėjas Saugirdas Vaitulionis:

„Aš tai tikrai nežinojau, kad prezidentūra nuomoja patalpas pramoginiams renginiams. Juolab, pradedančiųjų stendaperių pasirodymams. Reikės užklaust patalpų nuomos kainos jubiliejams ir korporatyvų renginiams. Kalėdinių balių sezonas artėja...“

Progos pasisakyti nepraleido ir aktorė Elžbieta Latėnaitė. Ji rašė:

„Kad ir kaip juokinga pro ašaras, ką jis kalbėjo turint minty kontekstą, būtinai susirinkim rytoj 10:00 pastovėti drauge už laisvę pavaikyti kremlišką tvaiką, kurio vis daugėja.“

 

nu
nu
2025-09-24 14:57
Gal ir blogiau, nei Gražulis, bet geriau, nei simonas kairys.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
