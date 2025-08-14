Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Iš sparčiai populiarėjančios atlikėjos IVEL – staigmena

2025-08-14 16:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 16:55

Pastaruoju metu ne vieną žinomą kūrinį pristačiusi klausytojams, o lapkritį išleidusi ir debiutinį mini albumą „Gėlė", atlikėja Iveta Svilainytė – IVEL skelbia džiugią naujieną. Jau šį rudenį, spalio 11 dieną dainininkė Vilniuje, atsinaujinusioje renginių erdvėje „Kablys" surengs pirmąjį solinį koncertą. Pasak kūrėjos, tai bus ypatingas vakaras, kuriame nuskambės pastarųjų metų IVEL kūryba. 

IVEL (Nuotr. Agnė Papievytė)

Pastaruoju metu ne vieną žinomą kūrinį pristačiusi klausytojams, o lapkritį išleidusi ir debiutinį mini albumą „Gėlė“, atlikėja Iveta Svilainytė – IVEL skelbia džiugią naujieną. Jau šį rudenį, spalio 11 dieną dainininkė Vilniuje, atsinaujinusioje renginių erdvėje „Kablys“ surengs pirmąjį solinį koncertą. Pasak kūrėjos, tai bus ypatingas vakaras, kuriame nuskambės pastarųjų metų IVEL kūryba. 

1

„Man muzika ir mano kuriamos dainos – tai būdas sukurti erdvę, kurioje klausytojas gali sustoti ir išgirsti save. Kartais ta erdvė būna labai tyli, kartais – pulsuojanti energija, bet visada atvira interpretacijai. Kiekviena daina prasideda kaip asmeninė istorija, tačiau ji tikrai užbaigiama tik tuomet, kai ją išgirsta kitas žmogus ir suteikia jai savo prasmę“, – atvirauja IVEL

IVEL – Tau Daugiau Nedainuosiu 

Pirmasis solinis koncertas

Spalio 11 dieną Vilniaus „Kablyje“ atlikėja su muzikantų grupe ruošia ypatingą koncertą, kuriame nuskambės gerai atpažįstami kūriniai „Tau daugiau nedainuosiu“, „Akimis parodyk“, „Vasaros mažai“. Atlikėja intriguoja, kad scenoje bus galima išvysti ir svečių. 

„Koncerto metu pažadu atlikti ne tik žinomus kūrinius, bet ir pasidalinti dainomis, kurios iki šiol skambėjo tik mano galvoje ar įrašų studijoje. Į sceną lipsiu ne viena – pasirodysiu kartu su gyvo garso grupe, ir, žinoma, turėsime svečių. Gyva muzika kuria ypatingą ryšį tarp atlikėjo ir klausytojo, todėl tikiu, kad tai bus galimybė mano kūrinius patirti naujai“, – apie būsimą pasirodymą pasakoja dainininkė.  

IVEL – Fantazijos vaisius 

Vos prieš mėnesį IVEL pristatė ir naujausią savo darbą – kūrinį bei vaizdo klipą „Fantazijos Vaisius“, kuris jau spėjo pelnyti daugybės klausytojų simpatijas. 

Debiutinis IVEL koncertas Vilniaus „Kablyje“ įvyks spalio 11 dieną. Bilietus į koncertą platina Bilietai.lt.  

