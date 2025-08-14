Iš sparčiai populiarėjančios atlikėjos IVEL – staigmena

„Man muzika ir mano kuriamos dainos – tai būdas sukurti erdvę, kurioje klausytojas gali sustoti ir išgirsti save. Kartais ta erdvė būna labai tyli, kartais – pulsuojanti energija, bet visada atvira interpretacijai. Kiekviena daina prasideda kaip asmeninė istorija, tačiau ji tikrai užbaigiama tik tuomet, kai ją išgirsta kitas žmogus ir suteikia jai savo prasmę“, – atvirauja IVEL.
IVEL – Tau Daugiau Nedainuosiu
Pirmasis solinis koncertas
Spalio 11 dieną Vilniaus „Kablyje“ atlikėja su muzikantų grupe ruošia ypatingą koncertą, kuriame nuskambės gerai atpažįstami kūriniai „Tau daugiau nedainuosiu“, „Akimis parodyk“, „Vasaros mažai“. Atlikėja intriguoja, kad scenoje bus galima išvysti ir svečių.
„Koncerto metu pažadu atlikti ne tik žinomus kūrinius, bet ir pasidalinti dainomis, kurios iki šiol skambėjo tik mano galvoje ar įrašų studijoje. Į sceną lipsiu ne viena – pasirodysiu kartu su gyvo garso grupe, ir, žinoma, turėsime svečių. Gyva muzika kuria ypatingą ryšį tarp atlikėjo ir klausytojo, todėl tikiu, kad tai bus galimybė mano kūrinius patirti naujai“, – apie būsimą pasirodymą pasakoja dainininkė.
IVEL – Fantazijos vaisius
Vos prieš mėnesį IVEL pristatė ir naujausią savo darbą – kūrinį bei vaizdo klipą „Fantazijos Vaisius“, kuris jau spėjo pelnyti daugybės klausytojų simpatijas.
Debiutinis IVEL koncertas Vilniaus „Kablyje“ įvyks spalio 11 dieną. Bilietus į koncertą platina Bilietai.lt.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!