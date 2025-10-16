Iš garsaus krepšininko – akibrokštas: su žmona užpuolė medikę

„il Resto del Carlino“ skelbia, kad L. Vildoza gatvėje užblokavo kelią greitosios pagalbos automobiliui, tada išlipo ir griebė už kaklo paramediką bei ėmė jį smaugti. Tiek jam, tiek žmonai pareikšti kaltinimai dėl žmogaus užpuolimo.
Incidentas – po rungtynių
Incidentas užfiksuotas po trečiadienio Eurolygos mačo su Monako „AS Monaco“ komanda, kurias „Virtus“ laimėjo 77:73.
Viskas prasidėjo „Via Calori“ gatvėje, kuri yra visiškai greta „Virtus“ namų arenos. Tuo metu L.Vildozos transporto priemonės kelyje atsidūrė į iškvietimą skubėjęs greitosios pagalbos automobilis su švyturėliais. Nepatenkintas argentinietis pradėjo įžeidinėti paramedikus.
Jų keliai susikirto dar už kelių kvartalų ir tada L. Vildoza jau pavojingai manevravo ir trukdė greitosios pagalbos automobiliui. Šis sustojo paklausti, kodėl žaidėjas taip elgiasi. Krepšininkas šaukė ant paramedikų ir kaltino neva šie užėmė visą važiuojamąją dalį ir trukdė jam, nes neva „žaidė su telefonais“, o ne skubėjo į iškvietimą.
Į ginčą įsijungė M. Vildoza, kuri griebė už plaukų paramedikę. Visą situaciją pastebėjo vietos policijos patrulis, kuris nuramino konflikto dalyvius ir sulaikė tiek Lucą, tiek Milicą.
Jie buvo nugabenti į policijos nuovadą ir suimti – pateikti kaltinimai dėl medicinos darbuotojo užpuolimo. Praėjus porai valandų, abu paleisti iš areštinės, pradėtas įvykio tyrimas.
