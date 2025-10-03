Išvydę, kieno žmona atvyko gimdyti pas juos, Lietuvos medikai apstulbo: „Tikra garbė“

Alytaus garbę krepšinio aikštelėje ginantis sportininkas į miestą atvyko iš už Atlanto kartu su šeima, o sulaukti jų buvo tikra garbė visam medicinos personalui.
Krepšininkui gimė berniukas
Pagerbdami šią ypatingą akimirką, skyriaus kolektyvas naujagimiui padovanojo simbolinę atminimo dovanėlę – lietuviška trispalve papuoštą glaustinukę.
Dvi dukreles jau auginantys De Angelo William Stewart ir jo partnerė Jennifer Dana Lorenz šįkart patyrė ypatingą euforiją – jų šeimą papildė pirmasis sūnus. Naujagimis gimė sveikas, 55 cm ūgio ir 3,6 kg svorio.
Krepšininkas neslėpė džiaugsmo ir dėkingumo: „Jaučiuosi laimingas, kad galėjau būti šioje gydymo įstaigoje. Ačiū visiems darbuotojams už profesionalumą, malonią atmosferą ir jaukią aplinką“, – sakė sportininkas.
Sveikiname krepšininko šeimą! Linkime mažyliui augti sveikam, apsuptam sesių ir tėvelių meilės bei dėmesio, o visai šeimai – kuo daugiau džiugių akimirkų kartu. Neabejojame, jog šis ypatingas įvykis Alytų įrašys į jų širdis visam gyvenimui.
Šaltinis: Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės inf.
