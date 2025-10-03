Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Išvydę, kieno žmona atvyko gimdyti pas juos, Lietuvos medikai apstulbo: „Tikra garbė“

2025-10-03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-03 10:50

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Akušerijos-ginekologijos skyriaus kolektyvas šiąnakt tapo ypatingo įvykio liudininkais – čia gimė amerikiečio krepšininko, šiuo metu Alytaus krepšinio klubą atstovaujančio De Angelo William Stewart sūnus!

0

Alytaus garbę krepšinio aikštelėje ginantis sportininkas į miestą atvyko iš už Atlanto kartu su šeima, o sulaukti jų buvo tikra garbė visam medicinos personalui.

Krepšininkui gimė berniukas 

Pagerbdami šią ypatingą akimirką, skyriaus kolektyvas naujagimiui padovanojo simbolinę atminimo dovanėlę – lietuviška trispalve papuoštą glaustinukę.

Dvi dukreles jau auginantys De Angelo William Stewart ir jo partnerė Jennifer Dana Lorenz šįkart patyrė ypatingą euforiją – jų šeimą papildė pirmasis sūnus. Naujagimis gimė sveikas, 55 cm ūgio ir 3,6 kg svorio.

Krepšininkas neslėpė džiaugsmo ir dėkingumo: „Jaučiuosi laimingas, kad galėjau būti šioje gydymo įstaigoje. Ačiū visiems darbuotojams už profesionalumą, malonią atmosferą ir jaukią aplinką“, – sakė sportininkas.

Sveikiname krepšininko šeimą! Linkime mažyliui augti sveikam, apsuptam sesių ir tėvelių meilės bei dėmesio, o visai šeimai – kuo daugiau džiugių akimirkų kartu. Neabejojame, jog šis ypatingas įvykis Alytų įrašys į jų širdis visam gyvenimui.

Šaltinis: Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės inf.

