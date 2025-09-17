Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš atostogų Maltoje sugrįžę Deividas ir Agnė Basčiai: „Juokiamės, verkiam, bučiuojamės, pykstamės“

2025-09-17 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 16:25

Dainininkas Deividas Bastys su žmona, nuomonės formuotoja Agne Bastiene neseniai sugrįžo iš atostogų Maltoje, kur mėgavosi šiluma, saulėtu oru bei smagiomis akimirkomis su visa šeima.

Agnė ir Deividas Basčiai su vaikais (nuotr. Instagram)

Dainininkas Deividas Bastys su žmona, nuomonės formuotoja Agne Bastiene neseniai sugrįžo iš atostogų Maltoje, kur mėgavosi šiluma, saulėtu oru bei smagiomis akimirkomis su visa šeima.

REKLAMA
4

Socialiniuose tinkluose A. Bastienė su sekėjais dalijosi akimirkomis iš kelionės Maltoje.

Pasidalijo atostogų kadrais

Viename iš pasidalintų vaizdo įrašų matyti, kaip šeima leidžia laiką baseine. Akivaizdu, kad visų nuotaikos puikios, visi džiaugiasi vandens pramogomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atostogos su vaikais yra dovana“, – prie filmuko pridūrė A. Bastienė.

View this post on Instagram

A post shared by Blogger | Agnė Bastienė (@agne_bastiene)

REKLAMA
REKLAMA

Kitame įraše Agnė pasidalijo itin gražia visos šeimos nuotrauka gamtos fone. Ji taip pat paviešino kadrus iš Maltos gatvelių, lankytinų objektų, suvenyrų parduotuvėlės.

REKLAMA

Atostogų metu Agnė pasidalijo ir bendrais kadrais su vyru Deividu. O šalia nuotraukos – ir moters mintys apie meilę.

„Juokiamės, verkiam, bučiuojamės, pykstamės… ir einam į priekį. Kai vyras ir moteris sugeba priimti ir gerbti vienas kito skirtumus, tada jų meilė turi galimybę žydėti. Gal banaliai skamba, bet neieškokit tobulybės, susikurkit ją patys“, – rašė ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų