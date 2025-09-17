Iš atostogų Maltoje sugrįžę Deividas ir Agnė Basčiai: „Juokiamės, verkiam, bučiuojamės, pykstamės“

Socialiniuose tinkluose A. Bastienė su sekėjais dalijosi akimirkomis iš kelionės Maltoje.
Pasidalijo atostogų kadrais
Viename iš pasidalintų vaizdo įrašų matyti, kaip šeima leidžia laiką baseine. Akivaizdu, kad visų nuotaikos puikios, visi džiaugiasi vandens pramogomis.
„Atostogos su vaikais yra dovana“, – prie filmuko pridūrė A. Bastienė.
Kitame įraše Agnė pasidalijo itin gražia visos šeimos nuotrauka gamtos fone. Ji taip pat paviešino kadrus iš Maltos gatvelių, lankytinų objektų, suvenyrų parduotuvėlės.
Atostogų metu Agnė pasidalijo ir bendrais kadrais su vyru Deividu. O šalia nuotraukos – ir moters mintys apie meilę.
„Juokiamės, verkiam, bučiuojamės, pykstamės… ir einam į priekį. Kai vyras ir moteris sugeba priimti ir gerbti vienas kito skirtumus, tada jų meilė turi galimybę žydėti. Gal banaliai skamba, bet neieškokit tobulybės, susikurkit ją patys“, – rašė ji.
