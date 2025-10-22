Ilona įspėja apie masinę sukčių aferą Lietuvoje: apsigavusi pati perspėja kitus

Socialiniame tinkle „Instagram“ Ilona pasidalijo istorija, kaip sukčiai kone sėkmingai iš jos išviliojo beveik 200 eurų.
Ragina būti budriems
Kaip teigė Ilona, šia istorija ji dalijasi, norėdama įspėti kitus būti itin budriems, mat sukčių schemos atrodo itin tikroviškai.
Moteris pasakojo, kad jau kurį laiką laukė svarbios siuntos iš „Lietuvos pašto“, tačiau praėjo mėnuo, o ji taip ir neatėjo.
„Šiandien gaunu sms žinutę, kad manęs nebuvo namuose, kai siuntą atvežė, todėl reikia pakartoti adresą, duomenis ir sumokėti 1,20 euro, kad siuntą pristatytų dar kartą. Siuntėjas yra „Lietuvos paštas“, nuoroda, kurią reikia paspausti ir aktyvuoti iš naujo savo adresą – taip pat „Lietuvos pašto“.
Viską sutikrinau, nes aš niekada nepasigaunu ant sukčių. Spaudžiu nuorodą pervesti pinigams, paprašė suvesti visus kortelės duomenis. Pasirodė keista, jog viską taip smulkiai reikia, pagalvojau, gal skambinti į „Lietuvos paštą“. Bet susivedžiau į kompiuterį nuorodas, viskas atrodė taip tikroviška“, – pasakojo ji.
Taip Ilona suvedė kortelės duomenis ir patvirtino pinigų pervedimo operaciją, siekdama „Lietuvos paštui“ pervesti 1,20 euro. Tačiau tai padariusi moteris iškart suprato, kas įvyko.
„Patvirtinau ir žiūriu, kad iš sąskaitos nurašyta 173 eurai kažkokiam Azur Mahmed. Tada toje žinutėje pasikeitė telefono numeris – vietoje „Lietuvos paštas“ atsirado aštuoniolikos skaitmenų numeris. Viską greitai užblokavau, susitvarkiau. Ačiū mano mylimam „Swedbank“, kad sureagavo per minutę. Bet dabar neturiu grynųjų pinigų, kortelės užblokuotos, elektriką atšaukiau, atvežkit kas nors sriubos“, – juokėsi I. Juciūtė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!