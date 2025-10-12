„Pinigai dingo“ – masiškai plinta nauja sukčių afera

Feisbuko grupėje „NEPATIKIMI ASMENYS“ gyventojai dalinasi sulaukę sukčių SMS žinučių, kuriose neva pranešama apie viršytą greitį.
Sukčių žinutėje taip pat nurodoma data ir laikas, kada neva nutiko pažeidimas.
„Ketvirtadienis 02.10.2025 17:40 uzregistruota eismo taisykliu pazeidimas (92 km/h zona)“, – su gramatinėmis klaidomis rašoma sukčių pranešime.
SMS žinutės pabaigoje sukčiai prikabina ir netikrą VMI nuorodą, kuria gyventojai tariamai gali peržiūrėti baudos protokolą.
Vienas gyventojas dalinasi, kad neatkreipęs dėmesio į rašybos klaidas ir išsigandęs dėl galimos baudos, paspaudė atsiųstą nuorodą. O vėliau pastebėjo, kad iš jo sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai.
„Buvo paspausta per klaidą ir pinigai iš sąskaitos dingo“, – teigė gyventojas.
„Jungiausi žiūrėti už ką ir kur čia ta bauda. Krovė, neužkrovė, rašė apdorojama ir per tą laiką dingo pinigai“, – pridėjo jis.
Kiti gyventojai dalinasi taip pat sulaukę šios sukčių žinutės.
„Aš ir gavau, bet tuo metu buvau Ispanijoje“, – dalinasi viena gyventoja.
„Gavau ir aš, blokavau iš karto“, – rašo kitas.
„Aš irgi buvau tokią gavusi. Išsigandau ir bandžiau jungtis, bet telefone apsauga ir neleido“, – dalinosi dar viena gyventoja.
Primena, kad VMI tokių žinučių nesiunčia
VMI vidaus saugumo skyriaus vedėja Inesa Gineitienė teigia, kad dažnai pastebima tendencija, kad aferistai, prisidengdami VMI vardu, siunčia gyventojams elektroninius laiškus ir SMS žinutes dėl nesumokėtų mokesčių, baudų ar gautų permokų. Tuomet laiške jie pateikia nuorodą, kurią reikia paspausti.
Visgi VMI atstovė primena, kad įstaiga niekada nesiunčia gyventojams SMS žinučių, kuriose yra papildomos nuorodos ir tokiu būdu neinformuoja apie mokesčius, permokas ar baudas.
„Kartais sukčiai su VMI susijusias žinutes siunčia kitų vardu, pvz. bankų, tačiau VMI nesiunčia pranešimų per kitas organizacijas. Sukčius išduoda ir užsienio siuntėjo numeris“, – komentuoja I. Gineitienė.
Ji priduria, kad SMS žinutes iš VMI gyventojai gali gauti tiktai dviem atvejais – užsiregistravus vizitui ar gavus pranešimą į VMI sistemą, kurį galima peržiūrėti tik savarankiškai prisijungus prie vienos iš VMI sistemų.
Kaip atpažinti sukčių žinutes?
I. Gineitienė dalinasi ir kaip reikėtų atpažinti sukčių žinutes.
„Oficialūs VMI el. pašto adresai visada baigiasi galūne @vmi.lt, o sukčiai naudojasi labai panašiomis galūnėmis, pvz.: @vmi.com, @vni.lt, @vmi.org. arba [email protected]. Kartais kaip laiško siuntėją nurodo VMI darbuotojo el. paštą, todėl reikia atkreipti dėmesį į antrąjį siuntėją.
Jeigu jis nesutampa su priekyje nurodytu, pvz.
Ji pažymi, kad prie laiško pridėtą dokumentą taip pat galima gauti tik iš „Mano VMI“ siunčiamų pranešimų ir tik tuomet, jei gyventojas yra pasirinkęs šią funkciją.
Visais kitais atvejais VMI laiškuose papildomų dokumentų nebūna, o tai reiškia, kad laiškus su prisegtais tariamais pajamų deklaracijos išrašais ar baudomis siunčia sukčiai,
„Rekomenduojame dokumento neatidaryti, o informaciją apie pajamų deklaraciją, permoką ar mokėtiną sumą pasitikrinti savarankiškai per VMI interneto svetainę prisijungus prie Mano VMI ar Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS)“, – aiškina VMI atstovė.
Atkreipti dėmesį dėl galimų sukčių aferų reikėtų ir lankantis VMI internetinėje svetainėje, kadangi neretai sukčiai kuria netikrus internetinius puslapius, kurie savo domenais yra panašūs į VMI internetinį puslapį.
„VMI interneto svetainės adresas yra https://www.vmi.lt/ ir visų VMI informacinių sistemų adresai turi galūnę .vmi.lt prieš pirmą pasvirąjį brūkšnį „/“ (pvz.: https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Naujienos/NaujienosVISI.aspx).
Jeigu adresas tokios galūnės neturi, tuomet tai yra požymis, kad patekote į sukčių svetainę. Neįvedinėkite jokių duomenų, nespauskite nuorodų sukčių svetainėse. Sukčių svetainę uždarykite. Patikrinkite kompiuterį su antivirusine programa“, – pabrėžia I. Gineitienė.
Ji akcentuoja ir tai, kad VMI vardu nėra vykdomos ir jokios reklaminės kampanijos „Google“ ar kituose socialiniuose tinkluose, tad pastebėjus tokias reklamas, turėkite omenyje, kad tai yra sukčiai.
„Rekomenduojame gautą pranešimą vertinti kritiškai, ypač, jei jis yra netikėtas, o visą asmeninę informaciją, susijusią su mokėtinais mokesčiais, permokomis, pateiktomis deklaracijomis, gautais pranešimai bei baudomis, tikrinti tik savarankiškai prisijungus prie VMI sistemų.
VMI internetiniame puslapyje pateikiame visą informaciją, kaip atskirti tokius pranešimus ir ką daryti tapus sukčių auka. Ją rasite Gavau įtartiną pranešimą iš VMI dalyje“, – nurodo I. Gineitienė.
