TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš Visagino gyventojos išviliojo 32 tūkst. eurų

2025-10-07 07:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 07:48

Rusiškai kalbėję sukčiai iš Visagino gyventojos išviliojo 32 tūkst. eurų.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

3

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį 9.40 val. į Visagino policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1961 m.). Ji pranešė apie prieš keturias dienas prieš ją įvykdytą nusikaltimą.

Pareiškėjos teigimu, spalio 2 dieną Visagine, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.

Jie bendravo rusų kalba ir prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko bei policijos darbuotojais. Apgaulės būdu iš moters buvo išviliota nemaža pinigų suma.

Policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.

