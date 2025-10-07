Sukčiai iš Visagino gyventojos išviliojo 32 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį 9.40 val. į Visagino policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1961 m.). Ji pranešė apie prieš keturias dienas prieš ją įvykdytą nusikaltimą.
Pareiškėjos teigimu, spalio 2 dieną Visagine, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.
Jie bendravo rusų kalba ir prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko bei policijos darbuotojais. Apgaulės būdu iš moters buvo išviliota nemaža pinigų suma.
Policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!