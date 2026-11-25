Į netikėtumų kupiną renginį susirinko gausus būrys žinomų veidų: Nuomonės formuotojai Indrė Burlinskaitė su vyru Liudu Vaisieta, laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė, fotografas Gediminas Žilinskas, verslininkas Mindaugas Lipnius, vedybų planuotojas Liutauras Galinis, Arnoldas Lukošius, instagramo pora Dandi Couple bei kiti žinomi veidai.
Tik po beveik valandą trukusios kelionės paaiškėjo, kur svečius atviliojo renginio organizatoriai, svečiai sužinojo netikėtą lokaciją. Kelionės tikslu tapo viena įspūdingiausių Lietuvos vietų – Molėtų rajone, Labanoro girios apsuptyje, įsikūręs Lietuvos etnokosmologijos muziejus. Savo futuristine architektūra, tarytum iš mokslinės fantastikos filmų atkeliavusį statinį primenantis muziejus šįkart tapo tarptautinio technologijų pristatymo erdve, o susirinkę svečiai juokavo, kad muziejaus apžvalgos aikštelė atrodė tarytum kosminis laivas.
Būtent čia surengtas Baltijos šalims skirtas naujausios „Xiaomi 18 Pro“ serijos išmaniųjų telefonų pristatymas, į kurį specialiai atvyko svečiai ir žurnalistai iš Suomijos, Estijos bei Latvijos. Vos prieš savaitę pasauliniame renginyje Paryžiuje atskleistos naujovės šįkart pristatytos Lietuvoje, o renginio organizatorius Saugirdas Vaitulionis pasirūpino, kad vakaras įsimintų ilgam.
„Paryžiuje, pasauliniame „Xiaomi“ naujausių technologijų pristatyme, pirmą kartą išvydęs naujuosius telefonus, ne kartą išgirdau tą pačią žmonių reakciją – čia juk visiškas kosmosas! Pagalvojau, kodėl šios emocijos nepavertus viso renginio koncepcija? Norėjosi ir šiek tiek pažaisti su svečiais, todėl visus sukvietėme į „AC Hotel Vilnius“, kur, manau, daugelis ir tikėjosi praleisti vakarą. Tačiau tikrąją renginio vietą laikėme paslaptyje. Juolab kad sulaukėme nemažai svečių iš užsienio, tad tai buvo puiki proga jiems parodyti, kokių įspūdingų vietų turime Lietuvoje“, – pasakoja S. Vaitulionis.
Dar prieš oficialųjį pristatymą svečiams buvo surengta speciali ekskursija po muziejų, kurios metu jie susipažino su visatos paslaptimis, kosminiais kūnais ir žmogaus santykiu su kosmosu. Ne mažesnį įspūdį nei pati ekspozicija paliko ir muziejaus architektūra – neįprastų formų erdvės, šiuolaikiniai technologiniai sprendimai bei virš medžių viršūnių iškilusi stiklinė panoraminė apžvalgos aikštelė, iš kurios atsiveria kvapą gniaužiantys Molėtų krašto miškų ir ežerų vaizdai.
Pirmą kartą Lietuvos etnokosmologijos muziejuje apsilankė ir Mindaugas Lipnius. Pastaruoju metu nuo viešo gyvenimo kiek atsitraukęs vyras neslėpė, kad šis renginys tapo ir pirmuoju jo išėjimu į viešumą po pertraukos.
„Esu labai nustebintas ir renginio koncepcijos ir lokacijos – fantastiška vieta. Net pagalvojau, kad čia būtinai norėsiu atsivežti ir savo vaikus. Kartais net nesusimąstome, kiek įdomių vietų turime visai netoli Vilniaus. Labai nustebino renginio idėja – atvyksti į vieną vietą, o staiga esi sodinamas į autobusą ir net neįsivaizduoji, kur išvežamas. Paprastai eidamas į renginį daugiau ar mažiau žinai, ko tikėtis, o šįkart intriga išliko iki pat atvykimo. Smagu, kai organizatoriai sugalvoja, kaip nustebinti svečius ir padovanoti jiems ne tik gražų vakarą, bet ir naują patirtį“, – įspūdžiais dalinosi M. Lipnius.
Po oficialaus naujausių telefonų pristatymo svečių laukė specialiai šiam renginiui surengtas atlikėjos Beatrich koncertas. Išskirtinė muziejaus architektūra, futuristiniai interjerai ir įspūdingos erdvės tapo puikiu fonu čia pat išbandyti pristatytas „Xiaomi“ technologijų naujienas – svečiai fotografavosi, filmavo ir dalijosi pirmaisiais įspūdžiais.
Ypač daug dėmesio tarp susirinkusių žinomų moterų sulaukė galimybė asmenukes fotografuoti pagrindine telefono kamera, nes naujieji „Xiaomi 18 pro” išmanieji telefonai turi ypatingą naujovę - galinį ekraną. Šią naujovę išbandžiusi Indrė Burlinskaitė juokavo, kad nuo šiol fotografuojantis nebereikės rinktis tarp nuotraukos kokybės ir galimybės matyti, kaip atrodai kadre.
„Man, kaip kasdien socialiniams tinklams turinį kuriančiam žmogui, telefono kamera yra labai svarbi. Labai patiko tai, kad telefono nugarėlėje yra papildomas ekranas, todėl fotografuodamasi ar filmuodama save pagrindine kamera su „Leica“ optika galiu tuo pat metu matyti ir patį kadrą. Anksčiau, jei norėdavau geresnės kokybės nuotraukos, tekdavo arba prašyti, kad kas nors nufotografuotų, arba fotografuotis nematant savęs. Čia pat išbandžiau šią funkciją ir supratau, kodėl ji turėtų ypač patikti daug keliaujantiems ir savarankiškai turinį kuriantiems žmonėms“, – įspūdžiais dalinosi Indrė.
Renginyje dalyvavęs vienas žinomiausių šalies fotografų Gediminas Žilinskas sako, kad norint pasidaryti gerą asmenukę svarbu išmanyti ir keletą paprastų fotografijos subtilybių. Tinkamas apšvietimas, pasirinktas rakursas ar net tai, kaip laikome telefoną, gali iš esmės pakeisti galutinį rezultatą.
„Visų pirma rekomenduočiau atkreipti dėmesį į apšvietimą ir nebijoti su juo eksperimentuoti. Susiraskite didesnį šviesos šaltinį – tai gali būti langas ar šviestuvas. Atsistojus veidu į šviesą arba šiek tiek į ją pasisukus, veidas bus gražiau apšviestas, o šešėliai – švelnesni. Ne mažiau svarbu atrasti savo geriausią rakursą – eksperimentuokite su galvos pasukimu, telefono aukščiu ir fotografavimo kampu.
Nepamirškite atkreipti dėmesio ir į tai, kas yra už jūsų nugaros: ar iš galvos „neauga“ medis, stulpas, ar fone nėra kitų dėmesį blaškančių objektų. Ir, svarbiausia, neapsiribokite vienu kadru – išbandykite skirtingas veido išraiškas, emocijas. Dažnai geriausia nuotrauka gimsta būtent tada, kai atsipalaiduojame ir nustojame taip stipriai stengtis gerai atrodyti“, – patarimais dalijasi fotografas Gediminas Žilinskas.