Koks jo gyvenimas šiandien? Kaip sekasi vienam rūpintis vaikais? Ar palaiko santykius su buvusia žmona? Kokia buvo Mindaugo reakcija sužinojus, kad ji pasikeitė pavardę į Šernės? Galiausiai, ar Mindaugo širdis jau užimta?
Skyrybos su Simona Šerne
Kitąmet Lipniai būtų minėję dešimtąsias vestuvių metines, tačiau dar vasarą pora pranešė, kad suka skirtingais keliais. Apie iššūkius santykiuose Simona prabilo beveik prieš metus, kai lankėsi „Pasikalbėkim“ studijoje. „Mes irgi bandome skirtis, bet neišsiskirti. Visokių tų etapų būna“, – tuomet sakė žinoma moteris.
Pats Mindaugas neneigia, kad nesutarimų tikrai kildavo, todėl abu lankė porų terapiją. Vyras tikina iš savo pusės daręs maksimaliai daug, kad išsaugotų šeimą, tačiau nepavyko. Kodėl?
„Aš tikrai bandžiau daug metų kaip ir prisitaikyti, taisyti, į santykių terapijas ėjom. Kažkuriame etape sakau, žinai, aš noriu išsaugoti šeimą, dėti pastangas, bet irgi negaliu to daryti bet kokia kaina. Tiesiog, negaliu būti visada tame jausme, kad turiu prisitaikyti ir šokinėti pagal kito emocijas“, – sako verslininkas.
Mindaugas pasakoja, kad šiuo metu yra visiško paleidimo etape. Tačiau ar lengva paleisti jausmus, kai taip stipriai mylėjai? Ką jis dabar jaučia Simonai? Ar buvę sutuoktiniai apskritai susitinka, bendrauja?
„Atrodo, turėčiau pykti, bet kažkaip sulaukiu daug pykčio iš jos pusės ir nesuprantu kodėl. Na, žmogau, gi išsiskyrei, norėjai, gyveni, deklaruoji, kad čia viskas fainai. Tai gyvenk. Kodėl tu nepaleidi to kažkokio pykčio man?“, – stebisi Mindaugas.
Gandai apie neištikimybę ir naujus jausmus
Jis atvirai sako, kad skyrybos tikrai nėra lengvas patyrimas ir pasidalijo, kas labiausiai padėjo sunkiausiu etapu. Nors vyras tikina visada norėjęs greitų ir ramių skyrybų, galiausiai viskas persikėlė į socialinius tinklus. Kaip dėl to jaučiasi ir kokias pamokas iš buvusių santykių išsinešė? Mindaugas pripažįsta, kad padarė klaidų, todėl aiškiai žino, ko nekartotų kituose santykiuose. Nepaisant visko, jis linki buvusiai žmonai tik geriausio, pasidžiaugė ja kaip mama ir įvardijo kitas stiprias Simonos savybes. O kokios jo paties stipriosios pusės?
Verslininkas šiuo metu jaukinasi savo, kaip išsiskyrusio tėčio, statusą. Matyti vaikus kas antrą savaitę, pasak Mindaugo, vis dar neįprasta, bet po truputį jau apsipranta. O kaip į skyrybas reagavo trynukai ir dėl ko vyras dabar labiausiai nerimauja?
Pokalbio metu Mindaugas prakalbo ir apie gandus dėl neištikimybės, ir ateities planus. Ar jis nenusivylė meile, santykiais ir, apskritai, santuoka? „Tikrai nenoriu būti vienas, tačiau būti su bet kuo irgi nenoriu“, – tikina svečias.
Vyras neslepia, kad dėmesio sulaukia tikrai nemažai, bet šiuo metu jam tai ne prioritetas. Ar dėl to, kad Mindaugo širdis jau užimta? Ir ką jis pasiryžęs įgyvendinti po naujųjų, ko ilgai sau neleido?
Išskirtinį pokalbį su Mindaugu Lipniu žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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