Prieš santuoką – labai netikėtas Beatos Stavickės ir Stano žingsnis: „Norėjome užbėgti už akių...“

Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ moteris pirmąsyk atsivėrė apie gyvenimą po vestuvių ir atskleidė paslaptį, padėjusią sustiprinti jų santykius. O kaip pora susipažino ir koks iš tikrųjų Stano yra žmonos akimis?
Kaip Stano susipažino su Beata?
Daugiau nei dešimtmetį grožio specialiste dirbanti Beata pasakoja, kad pirmą sykį žinomą vyrą sutiko savo kabinete, kai šis atvyko pasidaryti procedūros. Ar tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio? Moteris tikina, kad tikrai ne, tačiau Stano nustebino savo paprastumu.
„Jeigu atvirai, tai man labai keistas jis pasirodė. Toks paprastas, net nežinau, lyg būtų 100-ą metų pažįstamas. Kažkoks gal net per paprastas, per drąsus, bet, galvoju, juk menininkas. Visi jie tokie truputėlį keistesni“, – šypsodamasi prisimena Beata. O kada jų santykiai įgavo pagreitį? Pasirodo, Stano teko nemažai pasistengti, kol galutinai užkariavo Vilniaus lenkaitės širdį.
Beata neslepia, kad tuo metu visiškai neieškojo santykių ir į pasimatymus nevaikščiojo. Po sunkių asmeninių patirčių, kasdienybę kūrė drauge su dukrele, todėl įsileisti naują žmogų į gyvenimą nebuvo paprasta. O kaip Stano pavyko? Kokios jo savybės Beatą labiausiai sužavėjo?
„Šį kartą patraukė dėmesį visai kiti dalykai. Galbūt, kaip aš sakau, todėl, kad mes per seni jau. Turim abu skaudžios patirties, skirtingos, bet ir labai panašios. Tiek jis, tiek aš perėję per daugybę išbandymų, sunkių gyvenimo etapų ir visa tai pasirodė labai panašu. Todėl mūsų tie bendri, kaip sakau, vardikliai ir suartino, nes kai kalbi apie tai, dažniausiai žmogus gali tik palaikyti tave, gali jausti, paguosti, išklausyti, o čia kalbi ir supranti, kad jis tikrai žino apie ką šneki, ką patyrei“, – atvirai sako Beata.
Prieš santuoką ryžosi netikėtam žingsniui
Ji taip pat pripažįsta, kad reikėjo laiko geriau pažinti vienam kitą, todėl nusprendė iki santuokos padaryti netikėtą dalyką – apsilankyti porų terapijoje. Kodėl tai buvo svarbu? Ar jų santykiai nuo pradžių turėjo kažkokių išbandymų?
„Mes taip nusprendėme, kad užbėgtume tam tikriems įvykiams už akių. Kad abu su visokiomis savo patirtimis galėtume teisingai kurti naują šeimą. Juk ir vyras buvo po skyrybų, ir aš turėjau santykius“, – atvirauja viešnia.
Ne paslaptis, kad Stano iš pirmos santuokos turi tris vaikus – du sūnus ir dukrą, kuri yra vienmetė su Beatos dukra. Maža to, mergaitės kartu pradėjo lankyti tą pačią klasę. Kaip visiems sekėsi jaukintis vienas kitą? Ar Beatai lengva buvo kurti ryšį su vyro vaikais ir priimti faktą, kad nuo šiol šeima bus tokia gausi? Pasirodo, dar būdama maža ji sugalvojo kalėdinį norą turėti didelę šeimą, bet nesitikėjo, kad šis išsipildys tokiu būdu.
O koks Stano yra namuose ir už kokius darbus atsakingas būtent jis? „Kartais šalia vyro jaučiuosi tokia žymiai vyresnė“, – juokiasi Beata. Ką ji turi omenyje taip sakydama?
Moteris taip pat atskleidė, kokia buvo praeityje ir ką suprato apie save lankydama terapiją. Pasirodo, keistis nėra lengva, tačiau Beata tikina, kad tie pokyčiai labai reikalingi. O su kokiais iššūkiai jai tenka susidurti darbe? Beata atvirai prakalbo apie grožio standartus ir kokie šiandien jie iškreipti. Kas jai yra graži moteris? Kokių ateities planų Beata dar turi ir kokį netikėtą daiktą atsinešė į filmavimą, kurį pagamino kartu su dukrele?
Visą pokalbį su Beata Stavicke žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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