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Ieva Barbora Juozapaitytė-Varnienė pirmąsyk apie gimdymą ir savo išskirtinius dvynius: „Tai vienas rečiausių atvejų“

Pasikalbėkim
2026-11-01 19:00 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-11-01 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Mūsų gyvenimas pasikeitė absoliučiai. Nieko panašaus, kas buvo anksčiau“, –  tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ prisipažino operos solistė, vokalinio kvarteto „Balsai“ narė Ieva Barbora Juozapaitytė-Varnienė. Tai pirmas jos viešas interviu po to, kai rugsėjo gale su vyru Dainotu Varnu pranešė žinią, kad tapo tėvais ir susilaukė dvynukų.

„Mūsų gyvenimas pasikeitė absoliučiai. Nieko panašaus, kas buvo anksčiau“, –  tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ prisipažino operos solistė, vokalinio kvarteto „Balsai“ narė Ieva Barbora Juozapaitytė-Varnienė. Tai pirmas jos viešas interviu po to, kai rugsėjo gale su vyru Dainotu Varnu pranešė žinią, kad tapo tėvais ir susilaukė dvynukų.

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Pora nėra linkusi pasakoti apie asmeninį gyvenimą, todėl Ieva nesidalijo naujienomis nei apie nėštumą, nei gimdymą. Tačiau „Pasikalbėkim“ studijoje ji buvo kaip niekada atvira ir ryžosi prabilti apie patirtus iššūkius, susijusius su motinyste. 

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Šis Ievos Barboros Juozapaitytės-Varnienės interviu išskirtinai duotas tik tv3.lt tinklalaidei „Pasikalbėkim“. Be išankstinio raštiško sutikimo draudžiama atgaminti, kopijuoti, publikuoti, cituoti ar kitaip naudoti šią „Pasikalbėkim“ laidą ar jos dalį.

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Ieva ir Dainotui gimė mono-mono dvyniai

Filmavimo dieną Teodorui ir Leonardui sukako lygiai pusė metukų. Taigi koks šis pusmetis buvo Ievai ir kaip porai sekėsi jaukintis tėvų vaidmenį? Moteris juokiasi, kad šiandien labiausiai trūksta miego, tačiau nepaisant nuovargio ir ji, ir vyras jaučiasi nepaprastai laimingi. Ieva neslepia, kad apie vaikus abu galvojo jau kurį laiką, tačiau šis nėštumas buvo visgi netikėtas. 

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ieva Barbora Juozapaitytė-Varnienė

O kokia buvo jų reakcija sužinojus, kad po širdimi auga ne vienas, o du vaikučiai? Pasirodo, tą akimirką gydytojos kabinete pora išgyveno tikrą jausmų uraganą.

Maža to, paaiškėjo, kad Ievos ir Dainoto sūnūs yra mono-mono dvynukai – tai be galo retas atvejis, kai abu mažyliai gimdoje dalijasi viena bendra placenta ir yra absoliučiai identiški.

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„Taip, jie labai vienodi, bet mes kol kas juos atskiriame. Iš pradžių visai neatskyrėme, o kai ateidavo seneliai, tai žiūrėdavo ir diskutuodavo, kuris yra Teodoras, o kuris Leonardas, bet dabar jau irgi pradėjo atskirti. Vienas kažkaip kitaip šypsosi, kitas pažiūri savaip, tai yra tų momentų, bet šiaip, tik užmetus akį, jie abu tikrai identiški“, – šypsodamasi sako Ieva.

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Ligoninėje patirti iššūkiai

Nors apie nėštumą žinojo tik patys artimiausi žmonės, operos solistė tikina specialiai nieko neslėpusi, bet turėjusi priežasčių nesidalinti viešai. Kokios jos? Pokalbio metu Ieva atskleidė dar vieną faktą, kurio kol kas niekas nežino. 

„Aš labai tikiuosi, kad savo patirtimi įkvėpsiu kitas mamas ir tėčius, einančius panašiu keliu. Viskas bus gerai, pamatysite“, – sako Ieva.

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Su kokiais iššūkiais jai teko susidurti ligoninėje ir iškart po dvynukų gimimo? Apie tai sužinosite pažiūrėję visą pokalbį. 

Kaip pasikeitė santykiai po vaikų gimimo?

Nepaisant to, kad dviejų mažylių priežiūra reikalauja gerokai daugiau pastangų ir jėgų, Ieva su vyru po truputį grįžta į darbus. Dainotas kaip tik šiuo metu ruošiasi koncertiniam turui „Kelias namo“, o Ieva taip pat jau koncertuoja su kvartetu „Balsai“ ir tėčiu Vytautu Juozapaičiu. O kaip seneliai priėmė žinią, kad atkeliauja dvynukai? Ieva juokiasi, kad visi pametė galvas, nes Juozapaičiams tai pirmi anūkai berniukai, o Dainoto tėvams tai apskritai pirmi anūkai.

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Ne paslaptis, kad vaikų gimimas keičia ne tik poros gyvenimą, bet ir santykius. Ieva atvirai sako, kad po visų išbandymų jie tapo dar artimesni. Savo vyrą ji vadina geriausiu draugu, kuriuo gali pasitikėti besąlygiškai.

„Dainotas yra didžiausias ramstis ir aš esu jam beprotiškai dėkinga. Ypač už tai, kad jis suvokia savo atsakomybę, už meilę ir kad sulaužo tą galbūt nusistovėjusią, paveldėtą iš labai smirdančių šalių praktiką, kai tėtis išeina, o mama lieka. Tai jis sulaužo šitą mitą ir jis yra tėtis iš didžiosios T“, – pasakoja Ieva. 

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O už ką dėkinga ji jaučiasi pati sau? Atsakydama į šį klausimą Ieva nesulaikė ašarų. Kodėl?

Išskirtinį pokalbį su Ieva Barbora Juozapaityte-Varniene žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Tinklalaidę „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Antradieniais 19 val. – ir TV3 YouTube kanale!

Lapkričio 1 d. PASIKALBĖKIM. Ieva Juozapaitytė-Varnienė: mūsų dvyniai – labai retas atvejis
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