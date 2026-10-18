Ne kartą skirtis norėjusi Renata Jampolskė prabilo apie juodžiausią etapą ir pasiektą Mariaus dugną: „Stebiuosi, kaip..“

Neseniai 41-ąjį gimtadienį paminėjusi moteris atvirai sako, kad ilgą laiką buvo susikoncentravusi į dukters Viltės auginimą, vyro priklausomybę, bet dabar vis daugiau dėmesio skiria savo poreikiams.
Pokyčiai po 40-ies
O kaip jai pavyko nepalūžti tuo metu, kai Marius buvo giliai įklimpęs į alkoholio liūną? Ar kilo minčių apie skyrybas?
„Tikrai taip ir ne kartą“, – sako Renata.
Kas galiausiai padėjo išsaugoti šeimą?
Žinoma moteris pasakoja, kad peržengus 40-mečio slenkstį pradėjo stipriai keistis ir ji pati, ir požiūris į gyvenimą. Renata ėmė dar aktyviau sportuoti, rūpintis emocine sveikata, tapo „Mamų unijos“ geros valios ambasadore ir, kaip pati sako, išmoko mėgautis kiekviena diena.
„Iš tiesų manyje labai daug dalykų pasikeitė. Kitaip pradėjau žiūrėti į žmones, į save ir galbūt labiau atsipalaidavau gyvenime. Mažiau pradėjo rūpėti, ką kiti sako ir kas kažkam įdomu ar neįdomu. Tiesiog labiau save vertinu, kaip moterį ir geriau žinau savo kainą“, – atvirai sako Renata.
Mariaus Jampolsio priklausomybė ir mintys apie skyrybas
O kaip į šiuos pokyčius reaguoja sutuoktinis? Moteris juokiasi, kad puikiai, nes ir pats Marius labai pasikeitė – ypač po to, kai atsisakė alkoholio. Renata be užuolankų sako, kad vyro priklausomybė buvo vienas juodžiausių etapų šeimos gyvenime, nes tai palietė ir ją, ir dukrą. Moteris prisiminė ne vieną skaudų atvejį dėl Mariaus gėrimo ir lemtingą momentą, kai suprato, kad jau yra labai blogai.
„Tuo metu, kai būni toje situacijoje, ji neatrodo tokia jau bloga. Tiesiog gyveni, bandai išplaukti, kažką daryti, išsisukti ir sprendi tai, kas vyksta tą akimirką. Bet dabar, atsisukus atgal, nuoširdžiai stebiuosi, kaip aš išbuvau. Man tikrai pačiai keista“, – sako viešnia.
Ji neslepia, kad apie skyrybas su aktoriumi galvojo ne kartą, tačiau galiausiai liko drauge. Kodėl? Renata džiaugiasi, kad sunkiausiu metu jai padėjo vienas žmogus, kuriam jaučiasi iki šiol dėkinga. Kas tas žmogus?
Moteris taip pat tikina, kad stiprybės semiasi iš tikėjimo, tačiau prisipažįsta, jog buvo etapas, kai nusivylė Dievu. Kas tąkart nutiko ir ar tikėjimas sugrįžo?
Paskutinę vasaros dieną Jampolskiai minėjo 13-ąsias vestuvių metines. Renata prisiminė pažintį su Mariumi ir atskleidė daug smagių detalių iš šios istorijos. Ne paslaptis, kad vienas geriausių aktoriaus draugų yra Stano, kurio vestuvėse neseniai dalyvavo ir pati Renata. O kaip jai sekasi sutarti su naująja dainininko žmona?
Taip pat Marius daugybę metų koncertuoja kartu su Irūna Puzaraite. Apie jų santykius sklando įvairiausių legendų. Kaip dėl to jaučiasi Renata ir ką iš tikrųjų mano apie Irūną?
Visą pokalbį su Renata Jampolske žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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