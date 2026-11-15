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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Legendinės „Santa Barbara“ balsas Eglė Tulevičiūtė apie serialo vertą gyvenimą ir našlės dalią: „Nemėgstu vienatvės“

2026-11-15 19:00 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-11-15 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Garsinu nuo pat TV3 televizijos įkūrimo“, – pokalbį tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ pradeda visiems puikiai pažįstamo balso savininkė, aktorė ir „Arbatvakarių“ teatro įkūrėja Eglė Tulevičiūtė. Nuo legendinės „Santa Barbaros“ iki meksikiečių, turkų ir indų telenovelių – Eglė jau pati nesuskaičiuoja, kiek per daugybę metų įgarsino serialų, filmų ar dokumentikos.

„Garsinu nuo pat TV3 televizijos įkūrimo“, – pokalbį tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ pradeda visiems puikiai pažįstamo balso savininkė, aktorė ir „Arbatvakarių“ teatro įkūrėja Eglė Tulevičiūtė. Nuo legendinės „Santa Barbaros“ iki meksikiečių, turkų ir indų telenovelių – Eglė jau pati nesuskaičiuoja, kiek per daugybę metų įgarsino serialų, filmų ar dokumentikos.

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Ji tai daro iki šiol, tiesa, gerokai rečiau. O nuo ko viskas prasidėjo? Kaip profesionali aktorė pasuko į serialų garsinimą?

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Balso galimybes išbandyti pastūmėjo sūnus Kristijonas

Pasirodo, už tai Eglė iki šiol jaučiasi dėkinga savo ir aktoriaus Sauliaus Sipario sūnui Kristijonui. Būtent jis pastūmėjo mamą išbandyti naują veiklą ir aksominio balso galimybes.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eglė Tulevičiūtė

„Mano sūnus buvo mažiukas ir su savo babyte žiūrėdavo dar rusiškai įgarsintą „Santa Barbarą“. Kartą jis pamatė bėgančią eilutę ekrane, kad reikalingi garsintojai ir sako man – „Mama, kiek galima žiūrėti rusiškai, aš nelabai suprantu. Eik tu ir pabandyk“. Taigi sūnus tapo mano prodiuseriu. O aš ir nuėjau. Paėmė garsinti mus šešis. Labai patiko“, – šypsodamasi prisimena Eglė.

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Aktorė pasakoja, kad tuo metu garsinimas buvo visiškai kitoks, nei dabar. Kas pasikeitė per visą šį laikotarpį? O kurį serialą ar filmą jai labiausiai patiko garsinti? Moters teigimu, tokių buvo ne vienas, bet stipriausia nostalgija likusi „Santa Barbarai“ ir herojei Džinai Kepvel, kuriai Eglė suteikė savo balsą.

Maža to, šį personažą įkūnijusi amerikiečių aktorė buvo atvykusi į Lietuvą ir Eglei teko laimė ją sutikti. Moteris juokiasi, kad neretai sulaukdavo draugų ar artimųjų prašymų atskleisti, kas bus tolesnėse „muilo operų“ serijose. O ar per šitiek metų jai pačiai dar neatsibodo garsinimas?

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Eglė tikina, kad tikrai ne, mat didžiąją laiko dalį skyrė teatrui. Kas lėmė, kad ji pasirinko aktorės profesiją? Su kokiais iššūkiais teko susidurti darbe ir kodėl Eglė nevaidina kine ar serialuose? Pasirodo, vienas išgirstas komentaras privertė suabejoti savo tinkamumu kino ekranams. Kas ir ką jai tuomet pasakė? Galiausiai, kodėl Eglė paliko įprasto teatro sceną ir daugiau negrįžo į ją?

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„Šiandien teatre brandaus amžiaus vaidmenį kuria jaunas žmogus. Be grimo, be nieko ir mes kažkodėl turime juo patikėti. Aš niekaip nesupratau to ir nesuprasiu. Jeigu parašyta, kad herojui 80-imt metų, tai jį ir turi vaidinti toks aktorius, jei tik dar yra įgalus ir geba gerai tai daryti, o vaidina jauni“, – nusivylimo neslepia Eglė. 

Ryšys su sūnumi ir ankstyva antrojo vyro netektis

Todėl aktorė įkūrė savo kamerinį namų teatrą „Arbatvakariai“, kuriame įvairius kūrybinius sumanymus realizuoja su sūnumi Kristijonu – scenografu, spektaklių bendraautoriumi ir šio teatro vadovu. Eglė neslepia, kad jų ryšys ypatingai stiprus, o dirbti drauge jai labai patinka. 

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Vienintelio sūnaus aktorė susilaukė su pirmuoju vyru, taip pat aktoriumi Sauliumi Sipariu. Po skyrybų, moteris ištekėjo dar kartą už garsaus dailininko Romo Dalinkevičiaus, tačiau po kiek laiko jis netikėtai mirė. Našle tapusi Eglė taip ir liko viena, tačiau neslepia, kad širdyje vietos meilei dar yra.

„Niekada nesakau niekada. Aš labai nemėgstu vienatvės“, – prisipažįsta aktorė. Pasirodo, kurį laiką ji net naudojosi populiaria pažinčių programėle, tačiau vienas įvykis paskatino viską išsitrinti. Kas tuomet nutiko? Eglė taip pat atsivėrė apie slaptą svajonę ir nusimovusi nuo piršto įspūdingą žiedą, papasakojo neįtikėtiną jo istoriją.

Visą pokalbį su Egle Tulevičiūtė žiūrėkite straipsnio pradžioje. 

Tinklalaidę „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Antradieniais 19 val. – ir TV3 YouTube kanale!

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