Pasak Teisingumo ministerijos, fondo pajamos 2020–2025 metais išaugo daugiau nei keturis kartus – nuo maždaug 0,95 mln. iki 4 mln. eurų. Vis dėlto praėjusių metų pabaigoje fonde buvo sukaupta apie 3,7 mln. eurų nepanaudotų lėšų.
„Šiuo metu turime situaciją, kai fonde sukauptos milijoninės lėšos, skirtos nusikaltimų aukoms, tačiau galiojantis reguliavimas neleidžia jų panaudoti platesnei pagalbai tiems patiems nukentėjusiesiems. Siūlome šias lėšas įveiklinti – kad jos virstų realia pagalba žmogui: profesionaliu teisiniu atstovavimu, geriau pasirengusiais advokatais ir didesnėmis kompensacijomis“, – pranešime cituojama teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Taip pat numatoma fondo lėšomis finansuoti antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bei civilinėse bylose bei valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančių advokatų specialiuosius mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.
Ministerijos siūlomais pakeitimais didinami ir maksimalūs valstybės mokamų neturtinės žalos kompensacijų dydžiai.
Sunkiai sutrikdžius žmogaus sveikatą ar nusikaltimu padarius žalą nepilnamečiui, kompensacija didėtų iki 8 140 eurų, o nežymiai sutrikdžius nepilnamečio sveikatą ar jam sukėlus fizinį skausmą –iki 4 440 eurų.
Didesnėmis kompensacijomis siekiama geriau atsižvelgti į nusikaltimų sukeltas fizines, psichologines, socialines ir turtines pasekmes, kurios nukentėjusiųjų gyvenimui gali turėti ilgalaikį poveikį.
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