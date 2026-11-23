Mindaugo pokalbis su tinklalaidės vedėja Renata Šakalyte-Jakovleva prasidėjo nuo ypatingos detalės – į studiją jis atsinešė savo vestuvinį auksinį žiedą.
Viliasi sukurti šeimą
Į studiją Mindaugas atsinešė vestuvinį auksinį žiedą, turintį savo istoriją. Laidos vedėja pasiteiravo, ką jis ketina su juo daryti dabar, kai santuoka su Simona jau oficialiai nutraukta.
„Nežinau, net nepagalvojau. Gal panaudosiu kokiems nors kitiems papuošalams. Nes tie žiedai taip pat buvo gaminti iš aukso, kai nešiojau „cepa“ – auksinę, storą. Buvusi žmona tik vėliau man prisipažino, kad nekentė tos mano „cepos“. Sakė, kad ji man visai netiko. Kai jau išdrįso pasakyti, kad ji man baisiai netinka, pasakiau, kad galime jos auksą panaudoti žiedams“, – atviravo jis.
Po žinios apie skyrybas Mindaugas sulaukė didžiulio aplinkinių dėmesio – pasak jo, socialiniuose tinkluose jį užplūdo gausybė žinučių:
„Neslėpsiu – vasarą sulaukiau daug dėmesio. Kažkaip tada labai pajutau, kad mūsų tema buvo itin įdomi, sprendžiant iš žinučių kiekio. Iki šios dienos dar ne visiems atsakiau. Kiek spėjau, peržiūrėjau. Jų buvo tiek daug, kad net strigdavo programėlė...“
Kalbėdamas apie naujas pažintis, Mindaugas atskleidė, kad po skyrybų neskuba ieškoti naujos širdies draugės: „Viskam savas laikas. Dabar vienas irgi mano artimas žmogus iš giminės trejus metus kankinosi, sunkiai skyrėsi, o praėjusią savaitę išgirdau, kad susipažino per tą patį „Tinderį“. Viskas labai gerai. <..> Dabar man „Tinderio“ poreikio nėra.“
M. Lipnius prisipažino, kad ateityje norėtų vėl turėti artimą žmogų šalia ir sukurti šeimą, tačiau pabrėžė, jog vienatvės baimė nėra priežastis skubėti į naujus santykius.
„Tikrai nenoriu būti vienas, bet būti su bet kuo – irgi ne. Tikiu, kad gal ir vaikų susilauksiu. Aš tame matau prasmę, man tokiame modelyje gyventi patiko“, – pasakojo jis.
Skyrybos ir jausmai Simonai
Kalbėdamas apie skyrybas, Mindaugas neslėpė, kad šis gyvenimo pokytis palietė ne tik jį ir Simoną, bet ir jų vaikus. Pasak verslininko, kiekvienas iš trijų atžalų su šeimos pokyčiais susidoroja savaip, tačiau lengva nėra nė vienam:
„Matau, kad vaikai viduje irgi išgyvena. Jie tokiame etape, kai stengiasi, kad mes abu jaustumėmės gerai – pabūti ir pas vieną, ir pas kitą. Toks irgi draskymasis gaunasi. <..> Jie išgyvena, kaip ir mes patys, tik skirtingai. Kadangi yra trys vaikai, matai, kad vienas vienaip išgyvena, kitas kitaip. Bet iš esmės visi išgyvena. Mes patys labiau bijojome – kas bus, kaip bus.“
Vis dėlto, pasak Mindaugo, vaikams tėvų skyrybos nebuvo visiškai netikėtas ar nepažįstamas dalykas – jie su tokiomis šeimų istorijomis susiduria ir savo kasdienėje aplinkoje.
„Skyrybos jiems nebuvo naujiena, nes taip žmonės gyvena. <..> Mes abu gal labiau bijojome, nei reikėjo bijoti, kai kalbama apie vaikus“, – teigė jis.
Tinklalaidės vedėja Renata pasiteiravo Mindaugo, kokios vis tik priežastys lėmė jo ir Simonos skyrybas. „Manau, kad kai tu būni, būni su savimi ir nuolat jauti, kad gal kažkaip darai klaidą, gal esi ne ten, kur nori būti. Ir toks jausmas, įsivaizduoju, labiau buvo antrajai pusei. Tas vadinamasis blaškymasis... <..> O daugiau reikėtų gal klausti kito žmogaus, negaliu kalbėti už kitą, kaip jis ten jautėsi. Aš jaučiausi didžiuliame tempe, tarsi bandyčiau prilaikyti visus tuos kampus. Kai ne mano iniciatyva tai įvyko, sprendimą vis tiek priėmiau ne aš. Tik galų gale vasarą priėmiau sau sprendimą, kad jeigu skiriamės, tai skiriamės greitai, kad nebūtų to tąsymosi“, – atsakė Mindaugas.
Vyras taip pat prasitarė, kad svarstė su Simona ir galimybę kuriam laikui padaryti santykių pertrauką, tačiau galiausiai suprato, jog toks sprendimas galėtų suteikti vaikams bereikalingų vilčių:
„Man atrodė, kad tai būtų tarsi vilčių suteikimas vaikams. Dažniausiai vaikai vis tiek viliasi, kad tėvai susitaikys. Aš supratau, kad tai neįvyks ir po tam tikrų dalykų nelabai buvo įmanoma, kad įvyktų. Nelabai jau ir noriu plėtotis apie tuos dalykus, bet tiesiog pats pajutau, kad iš savo pusės nebeįžvelgiu galimybės likti santuokoje.“
Paklaustas apie buvusios žmonos verslą, tapusį jo veiklos konkurentu, Mindaugas negailėjo Simonai gerų žodžių ir prisipažino nuoširdžiai linkintis jai sėkmės.
„Jeigu daug dirbs, tai ir užsidirbs, pasiseks. Jeigu ja domimasi, ji įdomi, apie ją kalbama – reiškia, kažką daro gerai. <..> Tikrai nieko blogo negaliu pasakyti, kalbant apie verslą. <..> Aš net linkiu, kad jai viskas būtų gerai, nes ji augina mano vaikus“, – teigė pašnekovas.
Pasak verslininko, tik po skyrybų jis iki galo suvokė, kaip stipriai mylėjo Simoną, todėl jausmams paleisti prireikė laiko:
„Aišku, kad ne. Turi dirbti su savimi, kad galėtum paleisti. <..> Tam reikia laiko, ir viskas. Mylėjau Simoną, tikrai mylėjau. Kažkaip po tų skyrybų pajutau, kad stipriai mylėjau. Bet kartu pajutau, kad būti kartu bet kokia kaina irgi negaliu. Turi galiausiai ir save gerbti, jeigu matai, kad nepavyksta – turėti jėgų paleisti. <..> Ko tikrai nejaučiu jai – pykčio. Galvoju, kad tegul gyvena. Kokį tiksliai jausmą jai dabar jaučiu, sunku įvardyti. Bet tikrai nėra pykčio. <..> Jaučiu dėkingumą už vaikus. Ji tikrai gera mama, o visi kiti jausmai išsigrynins.“
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