Apie šią situaciją jis prabilo socialiniame tinkle Instagram.
Pasisakė buvęs vyras
TV3 laidoje „Be Tabu“ Simona kiek anksčiau pasakojo, kad sunkiausiu metu sulaukė ne paramos, o peilio į nugarą. Nuo jos nusisuko ilgametė draugė ir net pati S. Šernės mama, kuri pasirinko buvusio vyro Mindaugo pusę.
Dabar apie tai prabilo ir M. Lipnius, kuris socialiniame tinkle Instagram sakė nebenorintis daugiau gilintis į konfliktą:
„Aš suprantu, kad visiems labai linksmas šitas vykstantis cirkas, bet man, viską matant, yra labai liūdna, kad artimi žmonės, tėvai, turi tai patirti, tame dalyvauti. <...>
Labai viliuosi, kad visi pamiršime šią istoriją, jau buvo nuslūgę. Nėra ką ten narplioti daugiau. Gal kažkada žmogus tiesiog ateis į protą, supras, ką kalba, ką padarė...
Išsižadėti gyvų žmonių, kurie suteikė gyvybę, yra mažų mažiausiai amoralu“, – kalbėjo verslininkas.
Primename, kad LNK.lt portalui pati Simonos mama Irena teigė, kad dukrai parašė atvirą laišką, po kurio Simona nusprendė nutraukti ryšius su mama.
„Parašiau visą gyvenimišką, absoliučią tiesą, o tai buvo ne pagal jos plauką. Bendravimą nutraukiau ne aš, o ji.
Ji man parašė: „Daugiau niekada gyvenime man nerašyk ir neskambink, sėkmės“, – minėtam portalu sakė S. Šernės mama I. Šernienė.
Primename, kad S. Šernė apie konfliktą su mama yra viešai kalbėjusi anksčiau.
„Mano sunkiausiu gyvenimo laikotarpiu, kai man buvo šitaip sunku, kai aš padariau tą sprendimą, kai aš turėjau per visą tą pereiti, tas žmogus… aš tėčio neturiu amžinatilsį ir mano tėtis visą laiką žinau, kad būtų mane palaikęs, kad ir kas bebūtų, nes tai yra mano tėtis.
Aš bandau dabar įsivaizduoti, jeigu tai nutiktų mano dukrai ir aš nuo jos nusisukčiau, ir palaikyčiau svetimą žmogų, realiai ne dukrą, ne tą žmogų, kurį tu pagimdei. <...> Tai mane labai stipriai įskaudino ir aš nebeprivalau to atleisti ar toleruoti“, – atvirai rėžė ji.
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