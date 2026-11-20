Naujienų portalui tv3.lt trynukų mama Simona Šernė prasitarė, kad šiemet ypatingą dėmesį skirs pasiruošimui šventėms, o dovanų vaikams vyks pirkti net į Dubajų.
Kitokios šventės
Pradėdama pokalbį apie pasiruošimą gražiausioms žiemos šventėms, pašnekovė pasidžiaugė, kad šiemet ketina įspūdingai papuošti namus ir pradžiuginti vaikus.
„Iš tikrųjų neseniai užsisakiau didelę eglę, nes dabar gyvenu namuose, kuriuose yra aukštos lubos, todėl šiemet labai noriu papuošti namus. Jaučiu didelį norą namą, kuriame gyvenu, paversti kalėdiniu – papuošti ir iš išorės, ir iš vidaus. Tikrai tam skirsiu laiko ir investicijų, nes norisi sukurti vaikams didžiulę šventę. Kitą savaitę, papuošusi eglę, skrisiu į Dubajų, kur galėsiu vaikams nupirkti dovanų. Mergaitės labai svajoja apie „Sephora“, tad joms tai bus geriausia dovana. Joms nieko daugiau gyvenime nereikia – tik „Sephora“, – juokėsi Simona.
Paklausta apie vaikų norus Kalėdoms, Simona atskleidė, kad šiemet jų pageidavimai gana konkretūs: „Mano vaikai jau seniai nori praktiškesnių dovanų. Mergaitės šiaip prašė UGG batų Kalėdoms, ir aš labai džiaugiuosi, kad vaikai supranta, jog batai kainuoja daugiau, todėl jų reikia prašyti Kalėdoms. Bet batus joms jau anksčiau nupirkau, labai apsidžiaugė. Aišku, dabar prasidėjo: Herkus nori 3D spausdintuvo, mergaitė – monitoriaus. Atsirado visokių norų. Sakiau, kad parašytų sąrašą, kadangi tai bus pirmosios vaikų Kalėdos per du namus. Jie net sakė, kad yra visai faina, nes gaus dovanų ir pas tėtį, ir pas mamą.“
Po skyrybų pasikeitė ne tik Simonos ir Mindaugo kasdienybė, bet ir šventiniai planai. Šiemet pirmą kartą Kalėdas jie pasitiks atskirai, todėl teks pasidalyti ir laiką su vaikais.
„Viskas nutarta teismo sprendimu. Kalėdų savaitę vaikai bus pas mane, bet Kūčių dieną tėtis juos paims ir man atveš pirmąją Kalėdų dieną. Tuomet kitais metais bus atvirkščiai.
Pasirašydama skyrybų dokumentus net nežiūrėjau, kas juose surašyta, nesigilinau, nes suprantu, kad galima keisti tą tvarką, kreiptis į teismą, kalbėtis su buvusiu sutuoktiniu ir nuspręsti, kaip viską daryti. Pasižiūrėjau, kaip yra, pasiūliau jam pakoreguoti, jis sutiko ir viskas yra gerai. Bet iš esmės suvokiu, kad mes išsiskyrėme ir nebus visą laiką taip, kaip aš noriu arba kaip jis nori. Nebus taip, kad visas šventes vaikai praleis tik su manimi arba tik su juo. Turime priimti realybę, kokia ji yra“, – atviravo moteris.
Vis dėlto priprasti prie naujos tvarkos vaikams nėra lengva – žinoma verslininkė ir nuomonės formuotoja atskleidė, kad vienai iš dukrų išsiskyrimai su mama ypač sunkūs, mat mergaitė visuomet buvo prie jos labai prisirišusi:
„Matau, kad vaikai patiria stresą dėl tų savaitinių pasikeitimų, bet, mano akimis, kiekviena savaitė jau yra geresnė. Žinoma, būna ašarų, ypač mano mergaitė Patricija kiekvieną kartą verkia ir sako, kad nenori važiuoti, nori būti kartu.“
Nepaisant šių sunkumų, S. Šernė tikino, kad dideli gyvenimo pokyčiai jai atnešė ir daug gerų emocijų. „Šiais metais įvyko didžiulis gyvenimo pokytis. Pagaliau galiu pasakyti, kad tikrai esu laiminga ir viskas gyvenime man klostosi labai gerai.
Kaip sportavau, taip ir grįžtu prie sporto nelaukdama Naujųjų metų. Galbūt mano kitų metų tikslas – stipriai užauginti savo verslą, kurį pradėjau. Šis verslas, kaip ir mano buvęs, atstoja mano veidą, ir aš džiaugiuosi, kad jis gyvuoja ir jam tikrai sekasi neblogai.
Turiu ir daugybę kitų darbelių, projektų, tad nėra taip, kad verslas yra mano vienintelis darbas. Suprantu, kad jeigu skirčiau daugiau laiko, būtų geriau, bet man dabar visko gana, užtenka ir džiaugiuosi, kad turiu savo erdvę, kuri auga ir gerėja. Per devynerius metus, kai esu socialiniuose tinkluose, dar niekada neturėjau tiek užsakymų, kiek dabar“, – baigdama pokalbį džiaugėsi ji.