Simona Šernė atskleidė, kaip į jos gyvenimo pokyčius reagavo vaikai: „Mama, o ką tu dabar darysi?“

Laidoje Simona Šernė pasirodė su savo 9-mečiais trynukais Patricija, Emilija ir Herkumi.
Pirmojoje laidos užduotyje vaikams būna užduotas klausimas. Tėvai turi atsakyti, ką galėjo pasakyti jų vaikas. Simonai buvo užduotas klausimas: kuo dabar labiausiai užimta mama?
Galimi atsakymo variantai:
- Ieško darbo
- Filmuoja reklamas
- Matuojasi daug drabužių
- Tvarko namus
„Visi atsakymai tinka. Ieško darbo – kai įvyko pokytis gyvenime, jie visi sakė man: mama, o ką tu dabar darysi? Tu nebeturi darbo. Sakau: ieškosiu darbo. Reklamas filmuoju kiekvieną dieną, drabužius matuojuosi kiekvieną dieną praktiškai. Tvarkau namus irgi kiekvieną dieną“, – mąstė S. Šernė.
Visgi ji pasirinko antrą variantą, kad ji filmuoja reklamas.
Jos vaikai turėjo kitą nuomonę. Jie tikino, kad mama dabar intensyviai ieško darbo.
„Visus kitus dalykus jau ir seniau dariau, o šis jau yra naujausias. O vaikams labiausiai surezonavo, kad mama visad turėjo darbą, o dabar jo nebeturi“, – sakė Simona.
Visą pokalbį išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.
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