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Skyrybas išgyvenanti Simona Šernė pasirodė viešumoje: įvaizdis stulbina

2026-10-19 20:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-19 20:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Neseniai apie nutrūkusią santuoką pranešusi verslininkė Simona Šernė vis dažniau pastebima viešuose renginiuose. Šįkart ji dalyvavo naujausio žurnalo „ELLE Wedding Lithuania“ numerio pristatymo vakare, kur patraukė dėmesį ryškiu bei elegantišku stiliumi.

Neseniai apie nutrūkusią santuoką pranešusi verslininkė Simona Šernė vis dažniau pastebima viešuose renginiuose. Šįkart ji dalyvavo naujausio žurnalo „ELLE Wedding Lithuania“ numerio pristatymo vakare, kur patraukė dėmesį ryškiu bei elegantišku stiliumi.

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Šventei S. Šernė pasipuošė raudona, figūrą išryškinančia prigludusia suknele.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Simonos Lipnės atostogos su vaikais Kretoje

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Prie suknelės moteris priderino stambius auskarus bei subtilų makiažą.

Šeštadienio vakarą įvykęs antrasis „ELLE Wedding Lithuania“ leidinio pristatymas sutraukė būrį žinomų pramogų pasaulio, kultūros, verslo bei žiniasklaidos veidų.

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Lauros Vagonės puoselėjamas žurnalas svečiams buvo pristatytas viešbutyje „Stikliai Hotel – Relais & Châteaux“, išskirtinėje barokinėje ir gotikinėje aplinkoje.

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Jaukia muzikine atmosfera rūpinosi pianistas Joris Sodeika, o vėliau susirinkusieji stebėjo išskirtinį primabalerinos Olesios Šaitanovos bei šokėjo Kosto Grudzinsko pasirodymą, kuriam papildomo žavesio suteikė „Marry Me by Ribas“ deimantų spindesys.

Naujas etapas

Rugsėjis Simonos šeimai buvo naujų mokslo metų ir naujo etapo pradžia. Šiemet jos vaikai žengė į trečią klasę.

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„Vaikai labai mėgsta ir myli savo mokyklą, draugus, mokytojus. Gal šiek tiek bijojo trečios klasės, sakė, kad tikrai yra sunkiau nei antroje klasėje, bet tai yra normalu. Tačiau tikrai nėra dramų, kad ryte atsikeltų, verktų ir nenorėtų eiti į mokyklą. Nebuvo dar nė vieno tokio ryto, kad man reikėtų juos raminti“, – džiaugėsi ji.

Vis dėlto po skyrybų pasikeitė ne tik Simono gyvenimas – prie naujos kasdienybės tenka prisitaikyti ir vaikams. Jie dalį laiko leidžia su mama, dalį – su tėčiu, todėl pasikeitė jų įprastas režimas ir rutina.

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„Vieną savaitę būna su tėčiu, o kitą – su manimi. Kitokie namai, kitoks režimas, kitoks maistas, kitoks laiko leidimo būdas ir čia iš tiesų yra iššūkis. Niekada nesusimąsčiau ir nemaniau, kad taip stipriai skirsis, nes atrodė, kad abu auginame vaikus tuos devynerius metus ir atrodė, kad viskas yra vienaip.

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Pas mane ta rutina išlikusi, o ten yra labai stiprus pokytis. Reikia tiesiog susitaikyti, kad vienodai nebebus. Suprantu, kad su laiku bus mažiau pokyčių ir jie galbūt pripras. Man, kaip mamai, yra užduotis, kad jiems būtų jauku, gera, nieko netrūktų, jiems nereikėtų nejaukiai ar nepatogiai jaustis situacijose. Stengiuosi daryti tai, ką galiu geriausiai“, – atviravo Simona.

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