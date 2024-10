Į Lietuvą grįžta Europos dailiojo čiuožimo čempionai: „Pasiilgome jūsų publikos!“

Artėjant jų pasirodymams Lietuvoje – išskirtinis interviu, rašoma pranešime spaudai.

Paliko įspūdį

Pirmą kartą mūsų šalyje lankėtės praėjusį sausį, – čia vykusiame Europos dailiojo čiuožimo čempionate laimėjote auksą. Šį gruodį kartu su kitais čiuožėjais pasirodysite trijuose Lietuvos miestuose, šou „Ledo melodijos“. Kokį įspūdį Jums paliko mūsų šalis?

Marco: Mūsų patirtis Lietuvoje buvo trumpa, bet intensyvi. Jau prieš Europos čempionato patirtį daugelis žmonių, su kuriais bendravome, labai teigiamai atsiliepė apie jūsų šalį, todėl mūsų lūkesčiai buvo dideli, ir, turiu pasakyti, visiškai nenusivylėme. Galbūt tai skamba kaip kažkas, ką žmonės įprastai sako per interviu, norėdami būti malonūs, tačiau Europos čempionatas Kaune buvo pats geriausias, kokiame esame dalyvavę! Tai lėmė šilta publika. Pasiilgome jos!

Publika ir šiandien jūsų pasirodymus kuo puikiausiai prisimena – išties palikote įspūdį! O ką ruošiate Lietuvos žiūrovams gruodį?

Charlene: Svarstome, kas naujajame ledo šou jums patiktų labiausiai, ruošiamės labai rimtai. Tikimės gyvos ir džiaugsmingos minios, kuri padės pasiekti, kad mūsų pasirodymas būtų nepamirštamas. Padarysime tai kartu, gerai?

Žinoma! O koks yra pagrindinis skirtumas tarp dalyvavimo profesionaliose varžybose ir ledo šou? Atrodo, kad pastarajame turėtų būti daugiau malonumo ir kūrybinės laisvės.

Marco: Būtent taip ir yra. Kurdami varžybų programas turime paisyti daug taisyklių. Be abejo, egzistuoja įvairių suvaržymų ir apribojimų, kurie ne visada leidžia daryti tai, ką norėtume. O šou metu žinai, kad nesi vertinamas pagal griežtas taisykles, todėl gali laisviau reikštis ir įgyvendinti tai, ko negalėtum varžybų metu. Atsiranda daugiau žaismės, malonumo.

Dienotvarkė ir romantiniai santykiai

Kaip atrodo jūsų dienotvarkė? Ar randate laiko pailsėti? Turite pomėgių, kurie padeda atsipalaiduoti?

Marco: Kiekvieną rytą atsibundame apie 6:00 val., pusryčiaujame, tuomet vykstame į čiuožyklą treniruotis. Čiuožiame 5-6 dienas per savaitę, kasdien turime 2 treniruotes ant ledo, kurios trunka po 2 valandas ir keletą treniruočių už ledo ribų – dar yra baletas, treniruoklių salė. Baigę darbo dieną grįžtame namo ir leidžiame laiką su savo šinšila Molly, žiūrime serialus arba skaitome knygas.

Kiek svarbi muzika jūsų pasirodymuose? Pagal kokias dainas jums labiausiai patinka čiuožti?

Charlene: Mūsų sporte muzika – labai svarbi. Ji turi galią išjudinti gilias emocijas, neįtikėtinai stiprius jausmus, lengviau įtraukti publiką į pasirodymą ir išryškinti bei sustiprinti kiekvieną programoje esantį elementą. Neįvardinčiau konkrečių atlikėjų, kuriuos mėgstame, per visą savo karjerą pasirodymams rinkomės labai skirtingų nuotaikų melodijas.

Kiek jūsų romantiniai santykiai turi įtakos pasirodymams ant ledo?

Charlene: Mūsų santykiai visada buvo didžiausia mūsų stiprybė. Per 15 partnerystės metų išgyvenome ne vieną pakilimą ir nuosmukį, tačiau tai, kad kasdien esame šalia, palaikome vienas kitą, leidžia mums įveikti bet kokias kliūtis. Be to, buvimas pora ir asmeniniame gyvenime leido mums pažinti vienas kitą giliau nei kitoms poroms ir sukurti chemiją, kuri leidžia mums rasti gilesnį ryšį ant ledo.

Įkvėpėjai ir pačiūžos

Ar yra kitų dailiojo čiuožimo atstovų, kurie jus įkvepia?

Marco: Per šiuos metus mus įkvėpė daugybė šokėjų, kurių visų išvardyti būtų neįmanoma. Bet norėčiau paminėti dvi poras, kurios skirtingais būdais, skirtingu metu sukėlė tam tikrą revoliuciją dailiajame čiuožime ir įkvėpė mus dar labiau, tai – Jane Torvill su Christopheriu Deanu ir Tessa Virtue su Scottu Moiru.

Net ir po tiek daug pergalių ir pasirodymų – ar būna, kad pačiūžos jus „paveda“?

Marco: Deja, būna visko. Akivaizdu, kad patirtis lemia labai daug, kai reikia suvaldyti sudėtingą situaciją, tačiau mūsų sporto šaka yra neįtikėtinai sudėtinga ir nenuspėjama, gerokai sudėtingesnė nei daugelis kitų. Čiuožimas 0.4 cm storio ašmenimis kartais dar labiau viską apsunkina.

Kalbant apie kitas sporto šakas, ar stebėjote Paryžiaus olimpines žaidynes? Už ką sirgote?

Charlene: Mums visada įdomu stebėti kitas sporto šakas, o olimpinės žaidynės, ko gero, yra geriausia proga tam. Sirgome už kiekvieną Italijos sportininką ir labai džiaugėmės, kad Italijai pavyko iškovoti tiek daug medalių. Tai suteikia stiprios motyvacijos artėjant Žiemos olimpinėms žaidynėms, kurios 2026-aisiais kaip tik vyks mūsų šalyje.

„Į priekį turi vesti aistra“

Jei ne dailusis čiuožimas, kokią kitą sporto šaką pasirinktumėte?

Charlène: Tikriausiai būčiau pasirinkusi ką nors panašaus į savo sporto šaką, tokią, kuri sujungia artistiškumą, lankstumą, eleganciją ir jėgą. Galbūt gimnastiką?

Marco: Sunkus klausimas, nes man visada patiko daug sporto šakų, bet norėčiau išbandyti lengvąją atletiką.

Ką pasakytumėte vaikui, kuris svajoja čiuožti ant ledo ir tapti čempionu? Nuo ko reikėtų pradėti?

Marco: Geriausias patarimas, kurį galime duoti, – visada prisimink, kad į priekį turi vesti aistra. Dailusis čiuožimas yra sunkus, su daug pakilimų ir nuosmukių, nesėkmių ir sėkmių. Tačiau tai neturėtų užgožti meilės šiam sportui ir priežasties, kodėl jį pasirinkai.