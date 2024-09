Žaibo nutrenkta Alisa savo balsu komisijos nesužavėjo „Tai buvo tikriausiai didžiausia nesąmonė“

Austėja Šironaitė-Alisa varžytis į „X faktorių“ atvyko iš Papiškių kaimo Molėtų rajone.

„Kadangi esu iš kaimo, mane augino miškas, klojo patalą lapai, paukščiai išmokino čiulbėti. Čiulbėjau, čiulbėjau vienam medžiui visus metus ir pagaliau šiais metais tas medis man pasakė: metas gyventi“, – pasakojo ji.

O ir sceninis slapyvardis pasirinktas ne atsitiktinai.

„Scenoje esu Alisa. Tai viena iš mano vidinių asmenybių. Alisa buvo ta, kuri pasakė: aš lipsiu į sceną“, – teigė mergina.

Alisai žmonės dažnai sako, kad ji keista, tačiau ji pati nebijo iš savo kitoniškumo pasijuokti ir turi paaiškinimą, kodėl yra tokia, kokia yra. Ją yra nutrenkęs žaibas.

„Buvau ant tuščio lauko su metalu rankoj. – Tvėrei tvorą? – Taip. Pamačiau, kad artėja audra, bet galvojau, pabaigsiu, nedaug liko. Nespėjau“, – apie lemtingą įvykį pasakojo ji.

Scenoje – nesėkmė

„X faktoriaus“ scenoje, stovėdama prieš gausią žiūrovų publiką ir komisiją, mergina pastebimai jaudinosi. Pasirodymo metu komisijos narių veido išraiškos mainėsi kaip diena ir naktis, tad net patyrusiam laidos vedėjui Mindaugui Stasiuliui buvo sunku prognozuoti verdiktą.

„Alisą likimas krūmais pratraukė“, – pasibaigus dainai juokavo Saulius Prūsaitis.

Merginos pasirodymą komisijos nariai vertino skeptiškai. Esą ir Hozier dainos „Take me to church“ pasirinkimas buvo neapgalvotas – per didelis iššūkis Alisai.

„Tai buvo tikriausiai didžiausia nesąmonė, kurią mačiau ir girdėjau per labai ilgą laiką. <...> Aš nieko nesupratau, bet buvo slidi riba iki kažkokios beprotybės“, – kalbėjo Jazzu.

„Taip liaudiškai pasakius, tai tu trenkta. Gal tu dar su medžiais pavaryk, o po to ateisi pas žmones padainuot“, – rėžė Saulius Urbonavičius-Samas.

Tekstas parengtas pagal TV3 laidą „X Faktorius“.