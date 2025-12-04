 
TV3 naujienos > Žmonės

Gydytojas, tiekęs ketaminą Matthew Perry, sulaukė griežtos bausmės

2025-12-04 06:59 / šaltinis: BNS
2025-12-04 06:59

Gydytojas Salvadoras Plasencia trečiadienį buvo nuteistas kalėti pustrečių metų už ketamino pardavimą aktoriui Matthew Perry, kuris kovojo su priklausomybe ir mirė 2023 metais.

Matthew Perry (nuotr. SCANPIX)

Gydytojas Salvadoras Plasencia trečiadienį buvo nuteistas kalėti pustrečių metų už ketamino pardavimą aktoriui Matthew Perry, kuris kovojo su priklausomybe ir mirė 2023 metais.

0

Bylą nagrinėjusi teisėja Sherilyn Peace Garnet pareiškė, kad medikas ir kiti asmenys prisidėjo prie M. Perry priklausomybės gilinimo, pakenkdami jo gerovei, nors S. Plasencia tiesiogiai ir neperdavė mirtinos vaistų dozės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Perry šeima per nuosprendžio paskelbimo posėdį išreiškė gilų sielvartą, o velionio sesuo Madeline Morrison teigė: „Mano brolio mirtis apvertė mano pasaulį aukštyn kojomis, ji išmušė kraterį mano gyvenime.“

S. Plasencia, kuris anksčiau pripažino kaltę dėl keturių kaltinimų neteisėtai platinus ketaminą, po teismo sprendimo paskelbimo iš salės buvo išvestas su antrankiais.

Emocingo posėdžio metu nuteistasis atsiprašė aktoriaus artimųjų sakydamas: „Turėjau jį apsaugoti.“

Prokurorai buvusį mediką apibūdino kaip „narkotikų prekeivį baltu chalatu“, akcentuodami, jog jis niekada neveikė kaip teisėtas ir sąžiningas sveikatos priežiūros specialistas.

Teisėja atkreipė dėmesį, kad rekomenduojama bausmė S. Plasenciai siekė nuo aštuonių iki 14 mėnesių, tačiau dėl ypatingo bylos pobūdžio jam skirta 30 mėnesių nelaisvės.

S. Plasencia tapo pirmuoju iš penkių kaltinamųjų, sulaukusių nuosprendžio dėl serialo „Draugai“ (Friends) žvaigždės mirties.

