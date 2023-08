Gruodį Lietuvos arenose skambės geriausios „ABBA“ dainos

Dviejų dalių koncertuose skambės visi geriausi ABBA hitai - „Dancing Queen”“, „Mamma Mia“, „Does Your Mother Know“, „Take A Chance“, „SOS“, „The Winner Takes It All“, „Super Trouper“, „Money Money Money“, „Waterloo“, „Honey Honey“, „Fernando“, „Chiquitita“, „Knowing Me Knowing You“, „Thank You For The Music“, „Gimme Gimme Gimme“ ir, be abejo, „Happy New Year“, rašoma pranešime spaudai.

Grupė „ARRIVAL from Sweden“ susibūrė 1995 m. Geteborge, Švedijoje, ir kone akimirksniu tapo bene geidžiamiausia ABBA tribute grupe pasaulyje.

REKLAMA

REKLAMA

Nuo savo įkūrimo pradžios „ARRIVAL from Sweden“ su koncertais aplankė jau daugiau kaip 60 šalių, o per pastaruosius aštuoniolika metų surengė daugiau kaip 60 sėkmingų turų Amerikoje, akompanuojant Bostono, San Francisko, Dalaso, Atlantos ir daugelio kitų JAV miestų simfoniniams orkestrams.

REKLAMA

Koncertuose naudojami originalūs ABBA sceniniai kostiumai, kurie suderinti su Owe Sandstrom – būtent jis kūrė visus ABBA sceninius drabužius. Grupės veikloje dalyvauja ir originalūs ABBA muzikantai – tai Rogeris Palmas (būgnai), Finnas Sjobergas (gitara), Mike‘as Watsonas (bosinė gitara) ir kiti instrumentalistai, daug prisidėję prie legendinės švedų grupės kūrybos.

Pasaulyje yra daug grupių, atliekančių ABBA dainas, tačiau net oficialus ABBA fanų klubas pripažįsta, kad „ARRIVAL from Sweden“ yra geriausia ABBA tribute grupė pasaulyje. Absoliučiai geriausia ABBA nuo ABBA laikų!

REKLAMA

REKLAMA

Video:

Naujametiniai grupės „ARRIVAL from Sweden“ koncertai vyks:

Gruodžio 28 d. – Kauno sporto halėje

Gruodžio 29 d. – Šiaulių arenoje

Gruodžio 30 d. – Palangos koncertų salėje

Gruodžio 31 d. – Vilniaus koncertų salėje „Compensa“

Bilietai – naujoje platinimo platformoje www.medusa.lt