Garsus muzikantas atšaukė pasirodymą: atlikta skubi operacija

29 metų atlikėjas socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti su ligoninės chalatu, ir prisipažino esantis „sudaužyta širdimi“ dėl netikėto sveikatos smūgio.
Pranešė liūdną naujieną
„Scared To Be Lonely“ hito kūrėjas, gulėdamas palatoje, pozavo su taikos ženklu, bandydamas išlaikyti gerą nuotaiką po netikėtai užklupusio apendicito priepuolio.
Emocingoje žinutėje „Instagram“ tinkle jis paaiškino, kad dėl operacijos ir sveikimo proceso turės atšaukti pasirodymą Meksikoje, kuris turėjo vykti lapkričio 15 d. per Festival Internacional Del Globo.
„Brangi Meksika,
man labai skauda širdį pranešti, kad dėl netikėto apendicito atvejo ir po jo sekusios operacijos negalėsiu pasirodyti Festival International Del Globo šį šeštadienį,“ – rašė Martinas. – „Mano gydytojai ir komanda griežtai rekomendavo pailsėti ir atsigauti, kad išvengčiau pooperacinių komplikacijų.
Prašau suprasti – šis sprendimas nebuvo priimtas lengvai. Kai kurios gražiausios mano karjeros akimirkos yra susijusios su pasirodymais šioje nuostabioje šalyje ir @figleon festivalyje! Dėkoju už jūsų supratingumą, meilę ir palaikymą.“
Jis pridūrė: „Tai man priminimas, kad ir aš esu žmogus, o mano kūnui reikia papildomo laiko tinkamai pasveikti. Siunčiu daug meilės – netrukus sugrįšiu, pažadu.“
Martino tikrasis vardas – Martijn Gerard Garritsen. Kitas jo pasirodymas suplanuotas Laso Vegase lapkričio 21 ir 22 dienomis.
Kas yra apendicitas?
Apendicitas – tai liga, kai mažas maišelio formos organas, vadinamas apendiksu, ištinsta.
Manoma, kad per gyvenimą ji paveikia maždaug vieną iš trylikos žmonių.
Pagrindinis simptomas – stiprus pilvo skausmas. Ūminis apendicitas pasireiškia staiga ir reikalauja skubaus gydymo, nes negydomas gali tapti gyvybei pavojingas – apendiksas gali plyšti.
Žvaigždžių palaikymas
Garrix sveikatos problemos neliko nepastebėtos jo kolegų.
Didžėjus Calvin Harris komentaruose parašė: „Pailsėk, pasveik, bičiuli.“
Repo atlikėjas Testo pridūrė: „Greičiau pasveik, broli.“
The Chainsmokers rašė: „Mylim tave, Marty, rūpinkis savimi, greitai pasveik.“
O Zedd linkėjo: „Tikiuosi, greitai pasijusi geriau, broli.“
Praėjusiais metais „Animals“ hito kūrėjas paskelbė apie pirmąjį koncertą Londone po septynerių metų – jis surengė didžiausią savo pasirodymą Jungtinėje Karalystėje rugpjūčio 16 d., 2025 m., Gunnersbury parke.
Martin Garrix yra vienas žymiausių pasaulio didžėjų, itin populiarus tiek JAV popmuzikos, tiek elektroninės muzikos scenoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!