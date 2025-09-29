Garsus influenceris sprogdina internetą: paviešino kadrus iš iškilmingų laidotuvių šuniui

Pasidalintose nuotraukose matomas ant pakylos gulintis šuo, apsuptas gėlių. Prie jo yra net lentelė su vardu bei trumpu nekrologu.
Dalijosi prisiminimais
Prieraše Joseph rašė:
„13 metų (74 metai šuns amžiumi) ji buvo su manimi visame kame. Jos vardas – Zsazsa, ir ji yra Sabello šeimos dalis.
Ji būdavo mano bėgiojimo draugė Plaza Independencia parke, visada bėgdavo šalia, o mes žaisdavome MacArthur bulvare lyg vaikai, kurie niekada neišsenka iš energijos. Tiesiogine prasme buvome geriausi draugai su šiuo šunimi.
Nepamiršiu vieno įvykio – kai man buvo likusi tik viena mokytoja nepasirašiusi lapo, o grįžus namo Zsazsa suplėšė popierių į smulkiausias dalis. Gavo tada pylos antraisiais gimnazijos metais. Bet rimtai kalbant, mes su Zsazsa buvome geriausi draugai – netgi dalyvavome šunų parodose, tai buvo vienos mūsų gražiausių akimirkų.
Ačiū tau, Zsazsa, už juoką, už tai, kad saugojai mano šeimą, už meilę Naya, už tai, kad suprasdavai, jog kartais nespėdavau tavęs pavedžioti dėl užimtumo, už apkabinimus ir už tą ištikimybę, kurią tik tu galėjai duoti. Šiemet mūsų šeimai Kalėdos nėra pilnos – nebeturime šuns, kurį apkabintume vidurnaktį, nes bijodavo fejerverkų.
Zsazsa, tu mane išmokei mylėti geriau. Visada būsi mano istorijos ir mano širdies dalis. Ačiū tau už 13 metų meilės ir ištikimybės.
Ilsėkis ramybėje ir laisvai bėgiok danguje, mano meile.“
Internautai pasidalijo į dvi stovyklas
Šis įrašas sulaukė didžiulo dėmesio internete: surinko daugiau nei 600 tūkst. patiktukų bei daugiau nei 3 tūkst. komentarų.
Vieni šią įdėja surengti gražias laidotuves augintiniui gynė ir sveikino.
„Tik šunų mylėtojai žino, ką tai reiškia mums. Netektis yra neįtikėtinai skausminga.“
„Nesvarbu, kad jis iš to padarė fotosesiją. Jis prarado savo geriausią draugą. Kiekvienas gedėti moka skirtingai.“
„Yra dangus mūsų mylimiems gyvūnams, brolau, dėka mūsų Dangiškojo Tėvo, Visagalybės Viešpaties Dievo!“
Tačiau kiti – stipriai kritikavo. Tiesa, ne tik dėl iškilmingų laidotuvių šuniui, bet ir dėl nuotraukų, kuriose Joseph pozuoja.
„Ar atėjai į laidotuves tik dėl fotosesijos?“
„Negali gedėti tyliai? Kodėl rodyti tai su pasididžiavimu? Gaila dėl tavo netekties, bet medijos nėra gyvenimas… skirk laiką sau, o ne kitiems.“
„Kai kuriuos momentus geriau išlaikyti privačius.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!