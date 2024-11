TV laidų vedėja Davina McCall ašarojo, kai pirmą kartą po smegenų operacijos socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo vaizdo įrašu.

Dalydamasi vaizdo įrašu po šešias valandas trukusios smegenų operacijos, ji prisipažino, kad buvo „blogai“, bet yra dėkinga, kad gali būti namie, kur ja rūpinasi jos draugas Michaelas ir jos pamotė. Po operacijos ji papasakojo, kad jai stipriai stringa trumpalaikė atmintis, tačiau ji teigiamai vertina tai, kad gali dirbti, rašo mirror.co.uk.

Šį mėnesį „Kaukių“ komisijos atstovei buvo atlikta operacija, kurios metu pašalintas 14 mm dydžio gerybinis smegenų auglys, kuris buvo aptiktas per sveikatos patikrinimą prieš kelis mėnesius, kai ji skaitė paskaitą menopauzei skirtame renginyje.

Skyrė padėką

„Sveiki, tiesiog pamaniau, kad turiu pasitikrinti! Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie rašė man žinutes ar palaikė ryšį. Tai man be galo daug reiškia, nes buvo blogai, – į savo „Instagram“ sekėjus kreipėsi ITV laidų vedėja. – Tiesiog labai malonu grįžti namo. Dar stringa mano trumpalaikė atmintis, bet prie to galiu padirbėti, todėl dėl to tikrai džiaugiuosi. Darau viską, kad jausčiausi saugi. Mane puikiai prižiūri Michaelas ir Gabby McCall, mano pamotė. Nuoširdus ačiū jai – ji visą gyvenimą man buvo nuostabi atrama.“

„Dabar jaučiuosi neįtikėtinai dėkinga savo gyvenimui, todėl ačiū už viską. Jaučiuosi gerai, ilsiuosi, daug miegu. Jaučiuosi tikrai gerai ir esu labai laiminga, – tęsė ji. – Tiesiog noriu padėkoti @mdlondon, kuriam atitenka geriausio vaikino apdovanojimas. Taip pat... geriausios kada nors buvusios mamos apdovanojimas... atitenka @gabbamccall. Ačiū, mama. Už tai, kad esi geriausia močiutė... ir mama.“

„Jaučiuosi daug geriau. Puikiai išsimiegojau savo lovoje. Dieną miegu kelis kartus – tai padeda palaikyti smegenų aiškumą... lėtai lėtai lėtai... didžiulis dėkingumas ir meilė pasauliui, mano gyvenimui ir gražiems žmonėms jame. Ačiū visiems mano draugams. Jūs esate geriausi. Ačiū @clevelandclinic ir mano nuostabiam neurochirurgui Kevinui. Ačiū Sydney, Sarah, ir visoms nuostabioms gražioms sieloms, kurios manimi rūpinosi. Būkite palaimintos“, – vis dar ašarodama dėkojo Davina.

Draugai komentaruose linkėjo sėkmės

„Gera matyti tavo mielą veidą. Pailsėk ir leisk tiems nuostabiems žmonėms tavimi pasirūpinti“, – rašė laidų vedėja Ruth Langsford.

„Nuostabu matyti, kad tau taip gerai sekasi, – pritarė TV ir radijo laidų vedėja Zoe Ball. – Mylime tave, mergyt.“

„Nepaprastai džiaugiuosi, kad grįžai namo Davina. Mes visi tave mylime!!!“, – rašė dainininkas Ollas Mursas.

„O, Dieve mano... taip malonu tave matyti... manau, kad aplinkinių nuomonė, jog esi velniškai geras žmogus, turi gydomosios galios, nes jų buvo tūkstančiai. O tavo ir Michaelo meilė yra tokia graži. Sveik, stipriai apkabinu“, – pridūrė aktorė ir TV laidų vedėja Nadia Sawalha.