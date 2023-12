Garsiai aktorei diagnozuotas vėžys: teks praleisti Kalėdas be dukros ir vyro

„Married At First Sight“ žvaigždė Mel Schilling išgirdo vėžio diagnozę. Pasimatymų trenerė sako, kad per Kalėdas ji turėjo vykti į Šiaurės Airiją, bet vietoj to šį sezoną praleis ligoninės lovoje, kur jai bus pašalintas 5 cm ilgio auglys.