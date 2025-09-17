Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

„Gangnam Style“ atlikėjas Psy atsidūrė policijos akiratyje: pažeidė įstatymą

2025-09-17 19:53
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 19:53

Pasaulinę šlovę pelnęs Pietų Korėjos muzikantas Psy, išgarsėjęs su viršūnes šturmavusiu hitu „Gangnam Style“, sulaukė policijos tyrimo. Atlikėjas, tikrasis vardas Park Jae-sangas, įtariamas pažeidęs šalies medicinos paslaugų įstatymą, nes, kaip teigiama, gavo receptinius psichotropinius vaistus per tarpininkus, nevykstant tiesiogiai į ligoninę.

Seulo Seodaemun policijos komisariatas aiškinasi aplinkybes, susijusias tiek su Psy, tiek su vienu universiteto ligoninės gydytoju. Įtariama, kad atlikėjas gaudavo receptus vaistų receptus be būtino asmeninio vizito pas gydytoją, rašo mirror.co.uk.

Skelbiama, kad jo vadybininkas šiuos medikamentus jam paimdavo nuo 2022 m. iki visai nesenų laikų. Policija atliko kratą ligoninėje.

Pateikė savo versiją

Atlikėjo agentūra išplatino pareiškimą:

„Sveiki. Norime pasidalinti savo pozicija dėl dainininko Psy situacijos, susijusios su miego vaistų atsiėmimu per trečiąjį asmenį.

Tai, kad trečiasis asmuo paėmė receptinius miego medikamentus atlikėjo vardu, buvo akivaizdi klaida ir mūsų neapdairumas. Atsiprašome.

Psy jau seniai diagnozuotas lėtinis miego sutrikimas, todėl jis, vadovaudamasis gydytojų rekomendacijomis, vartojo jam paskirtus vaistus nuo miego sutrikimų. Medikamento vartojimas visada vyko prižiūrint gydytojams ir laikantis nustatytos dozės.

Visgi būta atvejų, kai trečiasis asmuo vaistus paimdavo jo vardu, ir šiuo metu dėl to vyksta policijos tyrimas. Dar kartą atsiprašome už sukeltą susirūpinimą.“

Pagal Pietų Korėjos įstatymus, psichotropiniai vaistai gali būti išrašomi tik po asmeninės konsultacijos su gydytoju, o pats pacientas paprastai privalo juos atsiimti pats. Tarpininkų pagalba leidžiama tik išimtiniais atvejais – pavyzdžiui, šeimos nariams ar slaugytojams.

