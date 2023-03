Filme „Popiežiaus egzorcistas“ – tikri įvykiai, su kuriais teko susidurti vyriausiam Vatikano egzorcistui

Tėvas Gabriele Amorthas (1925–2016 m.) buvo vyriausiasis Vatikano egzorcistas, per gyvenimą atlikęs tūkstančius demonų išvarymo ritualų. Kartu su dar penkiais kunigais 1990 m. jis įkūrė Tarptautinę egzorcistų asociaciją, o savo patirtį sudėjo į dvi knygas: „Egzorcistas pasakoja savo istoriją“ (An Exorcist Tells His Story) ir „Egzorcistas“ daugiau istorijų“ (An Exorcist: More Stories). Jos ir tapo įkvėpimo šaltiniu jau balandžio 7 dieną kino teatruose pasirodysiančiam filmui „Popiežiaus egzorcistas“.