Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Fausta Marija Leščiauskaitė sureagavo į paauglių „Linčo teismą Vilniuje“: rėžė, ką galvoja

2025-08-22 16:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 16:14

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdai, kaip nepilnamečiai asmenys apsupa ant žemės gulintį, rankomis surištą vyrą. Iš pradžių vaizdai sukėlė gyventojų pasipiktinimą, tačiau policija teigia, kad nepilnamečiai galimai sulaikė narkotikais bandžiusį prekiauti vyrą. Netrukus į šią situaciją sureagavo ir laidų vedėja Fausta Marija Leščiauskaitė.

Fausta Marija Leščiauskaitė ir paaugliai (nuotr. D. Kudriavcev/Fotodiena ir facebook)

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdai, kaip nepilnamečiai asmenys apsupa ant žemės gulintį, rankomis surištą vyrą. Iš pradžių vaizdai sukėlė gyventojų pasipiktinimą, tačiau policija teigia, kad nepilnamečiai galimai sulaikė narkotikais bandžiusį prekiauti vyrą. Netrukus į šią situaciją sureagavo ir laidų vedėja Fausta Marija Leščiauskaitė.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniame tinkle „Facebook“ paplito nuotraukos, kuriose matyti, kaip galimai nepilnamečiai asmenys stovi prie pusnuogio ant žemės gulinčio vyro, kuris guli surištomis rankomis. 

REKLAMA
REKLAMA

„Linčo teismas Vilniaus centre. Mergos viską filmuoja, visiems linksma ir faina, jauniausiam dalyviui 7-i metai. TikTok'o karta visame gražume

REKLAMA

Policija vieną sulaikė su daugybe narkotikų visi kiti pabėgo/buvo paleisti, nes nepilnamečiai“, – teigė įrašo autorius.

Pasisakė Fausta Marija Leščiauskaitė

Į šį įvykį sureagavo laidų vedėja Fausta Marija Leščiauskaitė, kuri socialiniame tinkle gyrė jaunuolius.

„Šaunuoliai. Realiai patys vaikai gali padaryti didelį pokytį. Suaugusiam atsidurti įvykio vietoje, kad iškviestų policiją, beveik neįmanoma. O į iškvietimą policijai jau daug sunkiau nereaguoti, kaip kad nereaguojama į narkotikų centrais esančius klubus, iš po baro pardavinėjamą kokainą restoranuose ir t.t.“, – brūkštelėjo moteris.

REKLAMA
REKLAMA

Surištasis įtariamas prekiavęs narkotikais

Vilniaus apskrities VPK atstovai nurodė, kad ketvirtadienį vakare buvo gauti keli pranešimai, susiję su šiuo įvykiu.

17 val. 40 min. buvo gautas pranešimas, kad Vilniuje Konstitucijos pr. 2 asmenys mėgino nepilnamečiams parduoti narkotines medžiagas.

O 18 val. 23 min. gautas pranešimas, kad prie Kalvarijų g. prie garažų buvo pastebėtas ant žemės gulintis surištas asmuo.

Atvykus pareigūnams, nustatyta, kad asmenys patys sulaikė vyrą (gim. 1997 m.), kuris galimai siūlė praeiviams įsigyti narkotines medžiagas, tad nuotraukoje gulintis asmuo ir įtariamas galimai padaręs nusikalstamą veiką. 

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 260 str. 1 dalį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Greta
Greta
2025-08-22 16:26
Šaunuoliai, kurie sulaikė prekiautoją. Jiems pasisekė, kad pareigūnai reagavo į pranešimą.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų