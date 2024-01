Evaldo ir Godos Petrauskų skyrybos keliasi į teismą

Apie byrančią santuoką sutuoktiniai viešai prakalbo praėjusių metų rugpjūtį.

Kaip skelbiama, Petrauskai skiriasi bendru sutarimu.

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė ištuokos bylą atvers vasario 1-ąją.

Petrauskams Temidės rūmų slenksčio minti neteks – byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, tad nei pareiškėjai, nei suinteresuoti asmenys į posėdį nekviečiami ir jame nedalyvauja.

Evaldas ir Goda susituokė 2018-ųjų rugpjūtį Vilniaus arkikatedroje.

„Viskas jau gana senokai judėjo ta linkme. Susidėjo per daug metų nemažai skaudžių išgyvenimų, kurių jau išbraukti ir pamiršti tieisog nebeišėjo. Tikriausiai, kad sudaužytos vazos nebesuklijuosi, kiek beklijuosi. Matyt, kad per greitai susibėgome, nes per visą laikotarpį pamačiau, kad ne – tai ne mano žmogus ir mes labai skirtingi, skirtingas požiūris apskritai į viską“, – praėjusių metų rugpjūtį naujienų portalui tv3.lt sakė G. Petrauskienė.

Santuokoje Petrauskai pragyveno penkerius metus ir susilaukė dukrytės.

„Tai nebuvo tikra meilė. Pagrindinė skyrybų priežastis buvo ta, kad mes vienas su kitu nesuėjome, netikome vienas kitam. Matyt kad čia nebuvo net meilė, o susižavėjimas, net kaip pavadinti tai aš nežinau. Gal todėl ji nebuvo ir amžina.

Nežinau, ar aš kažko negavau, ar Goda, bet galiausiai nė nebeturėjome ką kartu veikti, kur nueiti. Mes pradėjome vienas kitą erzinti, neturėjome net kur kartu nueiti ir nuolat jautėme įtampą“, – apie paskutinius mėnesius, praleistus su žmona, TV3 televizijos laidoje „Prieš srovę“ praėjusių metų spalį atvirai kalbėjo E. Petrauskas.

Skyrybų metu Evaldas su Goda teigė pasielgęs kaip tikras džentelmenas. Jis nepretendavo į turtą ir iš namų išėjo taip, kaip stovi – kartu pasiėmęs tik savo bokso laimėjimus menančias taures ir medalius.

