Ekspertė atskleidė, ką apie garsenybių skyrybas išdavė jų apranga: siuntė aiškią žinutę

Primename skyrybas, po kurių garsios pasaulio moterys sugebėjo sublizgėti net dar ryškiau, nei prieš tai.

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ekspertė atskleidė, ką apie garsenybių skyrybas išdavė jų apranga: suknelės, kurios tapo legendinėmis

Tikriausiai vienos įsimintiniausių buvo princo Charleso bei princesės Dianos skyrybos bei suknelė, kuria Diana pasipuošė iškart po to, kai princas viešai pripažino, kad mezga romaną su kita. Minėta moters apranga netgi buvo įvardyta kaip „skyrybų suknelė“, o nuo jos atplėšti akis buvo kone neįmanoma.

Princesė Diana pasipuošė įspūdinga juoda trumpa suknele gilia iškirpte, kaklą papuošė deimantais, o veidą – šypsena.

Apie mados psichologiją rašiusi autorė Carolyn Mair tikina, kad mūsų drabužiai, nori nenori, siunčia tam tikrą žinutę. „Jie suteikia mums pasitikėjimo bei gali paslėpti tai, ką mes jaučiame iš tiesų. Kai apsirengi tai, su kuo jautiesi gerai, iš tiesų gerai ir pasijauti“, – tikino ji.

„Manau, kad Diana buvo įskaudinta ir norėjo, kad jos suknelė ne tik skleistų pasitikėjimą, bet ir priverstų ją atrodyti pritrenkiančiai“, – sakė profesorė.

Daugeliui po skyrybų su komiku Pete’u Davidsonu įsiminė ir Arianos Grande apranga. Moteris su mylimuoju labai greitai susižadėjo, tačiau jau po 5 mėnesių pasuko skirtingais keliais. Vėliau apie savo skyrybas Ariana netgi dainavo kūrinyje „Thank u, Next“.

Iškart po skyrybų A. Grande apsilankė vienuose apdovanojimuose, kuriuose pasipuošė itin seksualiu įvaizdžiu. Moteris pasipuošė alyvine pūsta suknele ir virš kelių besitęsiančiais aukštakulniais. O šukuoseną rinkosi tokią, kaip visuomet – aukštai sukeltą uodegą.

„Tai – labai mergaitiškas ir jaunatviškas įvaizdis. Tokie batai bando sukurti seksualumo įvaizdį, deja, spalva tam nėra tinkama. Matyti, kad Ariana ieškojo dėmesio, bandė vaidinti linksmą ir ištroškusią flirto“, – sakė ekspertė C. Mair.

Daugelis nepamirš ir atlikėjos Britney Spears įvaizdžio, kuriuo pasipuošusi ji pasirodė filmo „Crossroads“, kuriame vaidino pati, premjeroje. Būtent tais metais, 2002-aisiais, jau buvo pasklidusi žinia, kad ji ir tuometinis jos mylimasis Justinas Timberlake’as pasuko skirtingais keliais.

Tąkart Britney neatsakė į nė vieną žurnalistų klausimą apie savo meilės gyvenimą, o gerbėjai tokį jos elgesį palydėjo piktais šūksniais. „Blogiausia, kad visi su manimi nori apie tai kalbėti. Visur, kur eidavau, žmonės klausdavo, kaip jaučiuosi“, – vėliau pripažino ji.

„Ši suknelė – smagi, energinga ir kiek per daug atskleidžianti. Britney parodė, kad yra pasirengusi judėti toliau. Ji iš tiesų atrodė be galo drąsi“, – aiškino ekspertė C. Mair.

Panašų įvaizdį pademonstravo ir aktorė Jennifer Aniston, kai prmąkart pasirodė po to, kai tapo aišku, kad jos tuometinis vyras Bradas Pittas yra neabejingas Angelinai Jolie.

Tąkart įspūdinga juoda suknele, kuri atvėrė nugarą, pasipuošusi aktorė apie savo ir vyro skyrybas sakė: „Mes likome artimais ir besirūpinančiais draugais, vienas kitam jaučiame meilę“.

„Toks seksualus jos aprangos pasirinkimas parodo, kad ji vis dar nori ir gali būti trokštama. Manau, kad tuo metu ji jau žinojo kažką, ko nežino kiti“, – apie J. Aniston aprangą sakė specialistė.