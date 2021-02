Tačiau ką šiandien veikia pagrindinį Sabrinos vaidmenį sukūrusi Melissa Joan Hart?

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Raganaitė Sabrina“ po 25 metų – neatpažįstama: kodėl kultinio serialo aktorė netapo Holivudo žvaigžde?

Tuo metu, kai vaidino Sabriną, Melissa dar lankė mokyklą, tačiau vaidyba greit privertė pasijausti ją taip, tarsi jau būtų suaugusi – valandas, praleistas filmavimo aikštelėje, būtų sunku suskaičiuoti.

Tiesa, nors daugeliui Sabrina buvo be galo artima, pati aktorė jautėsi kitaip. Sabrina, anot Melissos, buvo kukli raganaitė, o štai Melissa mėgdavo būti dėmesio centre.

„Net išmokau kažkiek apie raganystę, nes žmonės nuolatos man dovanodavo su tuo susijusias knygas“, – pripažino aktorė.

Negana to, aktorę metų metus, net kai nebevaidino seriale, žmonės ir toliau vadino Sabrina. „Kiekvienas aktorius svajoja apie galimybę suvadinti ikonišką rolę, už kurią bus prisiminti visą gyvenimą. Tačiau kai taip nutinka, suvoki, kad toliau gali vaidinti bet ką, bet vis tiek būsi prisimintas tik už tai. Kartais tai būdavo keista, tačiau man pasisekė, nes sukūriau iš tiesų daug vaidmenų. Niekuomet į tai nežiūrėjau negatyviai – manau, kad tai – nuostabu“, – anksčiau yra sakiusi ji.

Ir nors po to Melissa vis suvaidindavo tam tikrose juostoje, A lygio žvaigžde ji taip ir netapo. Tačiau, kaip pasakojo užsienio žiniasklaidai, tai jai yra daugiau, nei priimtina. Negana to, ji niekuomet nesijautė atitinkanti tuometinį Holivudo standartą – be galo lieknas ir stilingas merginas.

Vietoje to, kad tęstų savo, kaip aktorės, karjerą, Melissa netrukus ištekėjo už Marko Wilkersono, su kuriuo 2020 metais atšventė 17-ąsias vestuvių metines. Pora susilaukė 3 vaikų, o dabar Melissa ėmė dirbti su labdara.

Vėliau žinoma moteris ėmė užsiimti ir režisūra. Tačiau tai – nebuvo keistas ar netikėtas posūkis, mat aktorės mamai priklausė „Heartbreak Films“ agentūra. Dabar, būdama 44 metų, Melissa pripažįsta, kad toks kūrybinis darbas jai atnešė kur kas daugiau džiaugsmo, nei vaidyba.