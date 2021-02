Tragiškas „Brangioji, aš sumažinau vaikus“ aktoriaus likimas: šlovę aptemdė skaudi šeimos tragedija

Būtent dėl šios priežasties aktorius daugybei metų buvo užleidęs savo vietą Holivude kitiems.

Dauybė 1980-aisiais išgarsėjusių aktorių, tokių, kaip Tomas Cruise’as, Julia Roberts ar Billas Murray savo karjerą sėkmingai tęsė ir toliau, vis dėlto Holivude buvo ir tokių, kurių veidai palaipsniui dingo.

Rickas buvo vienas iš tokių. Šiuo metu 67 metų aktorius 80-aisiais buvo vienas daugiausiai uždirbančiųjų, tačiau dabar mieliau renkasi ramų ir privatų gyvenimą.

Aktorius yra suvaidinęs daugybėje garsių juostų, tačiau labiausiai visiems žinomos – „Brangioji, aš sumažinau vaikus“ bei „Vaiduoklių medžiotojai“ bei „Flinstounai“.

Deja, 1991-aisiais aktoriaus šeimą sukrėtė tragedija, kuri privertė kuriam laikui atsisveikinti su Holivudu ir atsigręžti į tuos, kuriems jo tuo metu reikėjo labiausiai – artimuosius.

1986-aisiais aktorius vedė kostiumų dizainerė Ann Belsky, su kuria susilaukė dviejų vaikų. Deja, būtent 1991-aisiais moteris mirė nuo vėžio ir Rickas liko vienas su atžalomis. Tad nors R. Moranis ir stengėsi neapleisti vaidybos, galiausiai suprato, kad šiuo metu iš viešumos turi pasitraukti ir visą savo laiką skirti vaikams.

1995-aisiais R. Moranis iš ekranų visiškai dingo, o praėjus 10 metų, tokį savo sprendimą galiausiai nusprendė paaiškinti viešai. „Buvau vienišas tėvas ir tuo metu supratau, kad yra pernelyg sudėtinga auginti vaikus ir keliauti po pasaulį, ko reikalavo aktorystė. Padariau nedidelę pertrauką. Ta nedidelė pertrauka tapo kur kas ilgesne, o tada supratau, kad aktorystės iš tiesų nepasiilgau“, – sakė jis.

Pasirodo, kad vyrui iš tiesų nepatiko būti tokia didžiule kino filmų žvaigžde, o vaidinimas vis didesnio biudžeto filmuose to nestabdė. „Paskutiniuose filmuose pasiilgau to, kad galėčiau ir pats kažką sukurti. Pirmuose filmuose tai pavykdavo, man kartais net leisdavo viską perrašyti. Po to, kai ėmiau vaidinti didesniuose filmuose ir man nuolat būdavo primenama, ką tiksliai turėčiau pasakyti, supratau, kad tai – ne man. Tikrai nesu aktorius“, – sakė jis.

2016-aisiais R. Moranis gavo galimybę suvaidinti „Vaiduoklių medžiotojų“ naujoje versijoje, tačiau jos jis atsisakė. „Linkiu visko, ko geriausio – tikiuosi, kad bus nuostabu. Tačiau man atrodo, kad tai neturi prasmės. Kodėl turėčiau daryti tai, ką jau dariau prieš 30 metų?“ – sakė jis.

O štai 2020-ųjų pradžioje pasirodė ir kiek geresnė žinia. Aktorius teigė vaidinsiantis „Brangioji, aš sumažinau vaikus“ tęsinyje.

Visai neseniai, 2020-ųjų spalį, aktorius taip pat buvo Niujorke užpultas ir patyrė sužalojimus galvos, krūtinės, nugaros ir klubo srityse, tačiau greit po to atsigavo. Priežastis, dėl ko jam teko visa tai iškęsti, niekuomet nebuvo paskelbta, tačiau policijos tikinimu, visa tai nebuvo planuota – jis buvo užpultas ne kaip įžymybė, o kaip paprastas žmogus.