Džiazo pasaulio sensacija dainininkas Mattas Duskas jau pakeliui į Lietuvą

„Muzikos kelias visada yra nuotykis. Labai laukiu koncertų, bet svarbiausia – prisiminimų. Iki pasimatymo Lenkija, Lietuva, Estija, Suomija ir Vokietija! Tikiuosi jus pamatyti ten, kur teks keliauti“, – žinią savo gerbėjams siunčia Mattas Duskas.

Matt Dusk - „Let's Hop On A Plane!“:

Dainininkas neseniai baigė koncertų seriją Kanadoje. Matto Dusko laukia 86 dienų kelionė po pasaulį, kurios metu jis su grupe muzikantų įveiks daugiau nei 46 tūkst. kilometrų. Pirmoji stotelė Europoje – Vokietija: spalio 19 d. Mattas Duskas koncertuos Frankfurte, o spalio 20 d. Diuseldorfe. Spalio 22-ąją dieną dainininkas pirmąkart istorijoje koncertuos Lietuvoje, sostinės „Compensa“ koncertų salėje atlikėjas pristatys savo šou „Matt Dusk Sings Frank Sinatra“.

REKLAMA

Matt Dusk - „I've Got You Under My Skin“:

Dainininkas Mattas Duskas, kurio pasirodymas mūsų šalyje yra įtrauktas į pasaulines gastroles, koncerte Vilniuje atliks geriausias legendinio Franko Sinatros dainas. Jas kanadietis įrašė naujausiuose savo albumuose „Sinatra With Matt Dusk Vol.1“ ir „Sinatra With Matt Dusk Vol. 2“.

44-erių metų dainininkas ir dainų autorius Mattas Duskas jau daugelį metų žavi muzikos klausytojus visame pasaulyje. Prie jo sėkmės prisidėjo daugybė populiariais radijo hitais tapusių dainų, kritikų pripažintų albumų ir ištikimų gerbėjų, kurių gretos kasmet vis didėja.

REKLAMA

REKLAMA

Dainuoti Mattas Duskas pradėjo 9-ojo dešimtmečio viduryje, kada tapo šv. Mykolo chorų mokyklos Toronte auklėtiniu. Vėliau dainininkas studijavo Jorko universitete, kur mokėsi pas džiazo muzikos legendą - Kanados džiazo pianistą virtuozą ir kompozitorių Oscarą Petersoną.

Per savo karjerą Mattas Duskas išleido daugiau nei 10 studijinių albumų, kurie buvo parduoti auksiniais ir platininiais tiražais. Dainininkas ir dainų autorius yra penkiskart pristatytas svarbiausiems Kanados muzikos apdovanojimams „Juno“, dažnai vadinamais kanadietiškais Britų muzikos apdovanojimų ar JAV teikiamų „Grammy“ apdovanojimų atitikmeniu.

Mattas Duskas. (6 nuotr.) Mattas Duskas koncerte. (nuotr. Organizatorių) Mattas Duskas koncerte. (nuotr. Organizatorių) Mattas Duskas koncerte. (nuotr. Organizatorių) +2 Mattas Duskas oro uoste. (nuotr. Organizatorių) Mattas Duskas koncerte. (nuotr. Organizatorių) Mattas Duskas koncerte. (nuotr. Organizatorių)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mattas Duskas.

„Tokie dainininkai, kaip Mattas Duskas iš Toronto, puikiai mokėsi iš didžiųjų atlikėjų ir retro klasiką pritaikė šiuolaikinei auditorijai“, – apie atlikėją rašo dienraštis „LA Times“.

REKLAMA

REKLAMA

„Puikiai nardantis grandiozinėse aranžuotėse, Mattas Duskas ypač autentiškai įvaldė Franko Sinatros stilių, dvelkiantį Los Andželo nuodėmėmis - jis atsuko laikrodį maždaug keturis dešimtmečius atgal“, – pritaria džiazo biblija vadinamas leidinys „JazzTimes“.

„Mattas Duskas įspūdingai sugrąžina Las Vegasą į šlovės laikus, nes standartų dainininkas skamba nepaprastai panašiai į Franką Sinatrą“, – priduria muzikos žurnalas „Billboard“.