„Džeimso Bondo“ žvaigždė Danielis Craigas – neatpažįstamas: tokio dar nematėte

Aktorius D. Craigas neseniai pradėjo filmavimo darbus trečioje filmo „Ištraukti peiliai“ dalyje, kurioje jis vėl atlieka detektyvo Benoito Blanco vaidmenį.

„Džeimso Bondo“ žvaigždė nuotraukose iš naujos filmo dalies filmavimo aikštelės atrodė visai kitaip nei įprastai.

56-erių aktorius įprastai daugumą savo vaidmenų atlieka trumpais plaukais. Pirmuosiuose dviejuose filmuose „Ištraukti peiliai“, Danielis taip pat vaidino su trumpais plaukais. Tačiau panašu, kad būsimoje kino juostoje jo personažas šiek tiek pasikeitė.

Naujose nuotraukose, darytose filmavimo aikštelėje, aktorius buvo matomas su pečius siekiančiais žilais plaukais. Jis virto tikru detektyvu, vilkėdamas trijų dalių kostiumą.

Aaaaand we’re off! Today is day 1 of shooting on the next Benoit Blanc mystery “Wake Up Dead Man” - see you on the other side. pic.twitter.com/Napfvq1zXT