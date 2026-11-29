Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ Migloko atvirai prakalbo ne tik apie sudėtingą laikotarpį po išsiskyrimo su dukros tėčiu, savęs paieškas, bet ir atskleidė, ar šiuo metu turi antrą pusę.
Nauja kūryba
Intensyvų kūrybinį etapą pradėjusi Miglė visa galva pasinėrė į muziką ir naujo albumo išleidimą. Pasirodo, jis vadinsis taip pat, kaip ir neseniai pasirodžiusi daina – „Parvežk mane namo“. Kodėl šis kūrinys pačiai Migloko toks svarbus? Pirmiausia dėl to, sako dainininkė, kad atskleidžia nemažai asmeninių dalykų.
„Jis gali skambėti labai daugiaprasmiškai. Galima pasakyti taksi vairuotojui – parvežk mane namo po vakarėlio. Galima pasakyti vyrui, su kuriuo nebenori daugiau būti. Galima save pačią parvežti namo iš tam tikro etapo į kitą etapą ir net nebūtinai namo.
Man asmeniškai tai tarsi grįžimas į savo širdį. Aš iš tikrųjų panašiai jaučiausi, nes labai daug eksperimentavau ir vienu metu buvau pasimetusi savo tuose eksperimentuose. Kažkuria prasme net praradusi save“, – atvirauja Miglė.
Skyrybos po dukros gimimo
Apie asmeninį gyvenimą dainininkė kalba be užuolankų ir neslepia, kad santykiai su buvusiu mylimuoju Laimiu pradėjo byrėti gimus jų dukrytei. Migloko atvirai sako, kad tai buvo vienas sunkiausių etapų. Ar mintis, kad gali likti viena su kūdikiu ant rankų ir sūnumi iš ankstesnių santykių, ją gąsdino?
„Man buvo labai blogai, labai. Prisimenu, buvo taip tamsu, jog galvojau, kad aš pamiršau tą gyvenimą, koks buvo prieš tai ir atrodė, kad niekada nesibaigs šitas juodas reikalas. Tačiau po biškį kažkaip išėjau. Fiziškai tas nemiegojimas labai kala, nes man labai svarbu geras miegas. O kai kelerius metus nemiegi, tai čiuožia stogas konkrečiai. Ir dar santykiai pradėjo griūti“, – pasakoja viešnia.
Kas visgi nutiko, kad Migloko su mylimuoju nusprendė sukti skirtingais keliais? Koks jų bendravimas šiandien? Kaip dainininkei pavyko atsitiesti po sunkių išgyvenimų? Du vaikai, du jų tėčiai, su kuriais Miglei nesusiklostė santykiai – ar visa tai nesudaužė tikėjimo meile ir vyrais? Charizmatiškoji laidos viešnia šypsodamasi pareiškė, kad nepaisant skaudžių patirčių, jos širdis vis dar atvira jausmams. O gal ten jau gyvena meilė?
Pokalbio metu Migloko atsivėrė apie ypatingą ryšį su savo šeimos moterimis. Po kokių artimųjų žodžių ji nusprendė keisti tam tikrus dalykus gyvenime? Išgirsite, kokių neįtikėtinų ateities planų dainininkė turi ir kam vis dar nesiryžta? Miglė taip pat atsinešė į studiją brangų daiktą, kurį jai pagamino tėtis skulptorius. Kodėl šis kūrinys toks ypatingas?
Visą pokalbį su Migle Vilčiauskaite-Migloko žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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