Laidos vedėjo Mindaugo Stasiulio pusėje žmonės atstovavo pusei, kad išlaidauti reikia. Geriausia pirkti tai, ko reikia, ir dėl to savęs negraužti. Šioje pusėje dalyvavo ekonomistas Marius Dubnikovas, dainininkė, kurios daiktai vargiai telpa į spintas, Donata Virbilaitė ir 17 metų JAV gyvenusi Jurga Kraštinaitytė-Golivkin.
Donata Virbilaitė turi priklausomybę apsipirkinėti
Vedėjos Keitės Arai pusėje – moterys, kurios yra patyrusios, ką reiškia priklausomybė apsipirkimams, ir dabar propaguoja tvarumą bei kuo mažesnį vartotojiškumą. Tai žurnalistė, kuri įveikė pirkimo maniją ir per dvejus metus neįsigijo nei naujų batų, nei suknelės Aušra Malinauskienė, jau 5 metus drabužių neperkanti trijų vaikų mama Milda Paukštė ir verslininkė Inga Jocė.
Kaip pasakojo D. Virbilaitė, jai „Juodojo penktadienio“ išpardavimas prasideda bent 3 savaites iki tikrojo „Juodojo penktadienio“. Pasak dainininkės, jei esi geras „shopaholikas“ (liet. turintis priklausomybę apsipirkimams), geriausių nuolaidų ieškai ne tada, kai parduotuvės apie jas skelbia oficialiai.
„Labai svarbus dalykas yra stebėjimas. Jei kažko nori, eini per visas svetaines. Pavyzdžiui, pernai užėjau į parduotuvę per nuolaidas ir pamačiau labai fainą striukę, kurios labai norėjau. Ji kainavo 120 eurų, bet man ji buvo per brangi.
Tris dienas ėjau per visus įmanomus puslapius, kur įmanoma rasti šią striukę, tada palaukiau dar kelias dienas, kol vienas puslapis paskelbė dar papildomą 20 proc. nuolaidą. Dar palaukiau. Reziumė toks, kad po kurio laiko tą pačią striukę nusipirkau už 38 eurus. – O tau jos reikėjo? – Ne, man jos nereikėjo, bet aš jos norėjau“, – juokėsi D. Virbilaitė.
Pritrūkus reikiamo daikto, jį atsispausdina 3D spausdintuvu
Žymi moteris tikino, kad nors ir perka daug prekių, nemažai jų ji išdalija draugams ir artimiesiems. Taip pat ji atskleidė vieną savo ydą – kartais įvairiems daiktams išleidžia daugiau nei uždirba: iš taupomosios sąskaitos pasiima pinigų tam tikrai prekei. Tačiau pridėjo, kad vos tik gauna kitą atlyginimą, iškart tuos pinigus grąžina atgal į taupomąją sąskaitą.
O dar vienas jos priklausomybės apsipirkimams įrodymas – įsigytas 3D spausdintuvas.
„Aš esu dėžių, dėžučių, kur kažką galima įsidėti, maniakė. Aš pritrūkau vieno dydžio dėžučių, neradau jų pirkti. Tai nusipirkau 3D spausdintuvą, kad atsispausdinčiau tų dėžių. Aš spausdinu tik tai, ko man reikia“, – pasakojo D. Virbilaitė.
M. Stasiulis nesuprato šio pašnekovės įpročio ir juokavo, kad ji savo namus pavertė į mažąją Kiniją. Visgi iš jos gavęs vieną dėžutę suprato, kad ji gali būti ir visai naudinga – galės į ją namie susidėti varžtus.
Daugiau smagių akimirkų – laidos pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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