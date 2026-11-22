S. Maslobojevas atskleidė, kad šiuo metu turėdamas keturis vaikus penktojo tikrai neatsisakytų. Vyras tikino, jog viskas yra Dievo rankose, o vaikai – didžiausias gyvenimo džiaugsmas.
„Yra egoistiška galvoti, kad aš pagyvensiu sau, dėl savo karjeros. (...) Vaikui nieko nereikia turėti, jis pats auga. Jam tiesiog reikia tėviškos arba motiniškos meilės“, – sakė vyras.
Norėtų stoti į ringą prieš Rimkenzo
S. Maslobojevas prisiminė kovų konferenciją, kurios metu kolega Rimkenzo įžeidė jį ir jo vaikus. Vyras tikino, kad tuo metu Rimkenzo peržengė visas ribas.
„Šito dalyko aš jam tikrai neatleisiu“, – sakė jis.
Paklaustas, kurį labiau norėtų „nuploti“ ringe – Dominyką Dirkstį ar Rimkenzo, kovotojas nedaugžodžiavo:
„Rimkus. Norėčiau, labai norėčiau, ir čia ne apie sportą“, – prasitarė jis.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.