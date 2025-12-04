Dėl botokso injekcijų – 10 žmonių ligoninėje

Bent vienas susirgusiųjų buvo Niujorko gyventojas, teigiama Niujorko miesto sveikatos departamento pirmadienį, gruodžio 1 d., išplatintame perspėjime, kuriame remiamasi lapkričio 27 d. JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) ataskaita. Visi dešimt pacientų buvo gydyti botulizmo antitoksinu ir išgyveno, pramešė People.
Sunki būklė
Trys iš jų buvo tokios sunkios būklės, kad prireikė intubacijos ir prijungimo prie dirbtinės plaučių ventiliacijos, nurodoma Niujorko sveikatos departamento pranešime.
Pasak institucijos, dalis pacientų teigė matę skelbimus apie parduodamus tariamus botulino toksino produktus socialiniuose tinkluose, įskaitant „TikTok“. Jie susisiekė su pardavėjais per „WhatsApp“ ir kitomis žinučių siuntimo platformomis, o įsigyti produktai dažniausiai buvo balti nepažymėti milteliai.
„Buvo pranešta apie dešimt asmenų, susirgusių po to, kai socialiniuose tinkluose reklamuoti produktai jiems buvo parduoti kaip botulino toksinas. Dauguma šių produktų buvo be jokių etikečių – juose trūko esminės informacijos: produkto pavadinimo, koncentracijos, dozės, galiojimo laiko, gamintojo, serijos numerio, instrukcijų ir įspėjimų“, – teigiama departamento perspėjime.
Medikų išplatintame nurodyme paaiškinama, kad ankstyvieji botulizmo simptomai yra:
- dvejinimasis arba neryškus matymas,
- nusileidę akių vokai,
- nerišli kalba,
- rijimo sutrikimai,
- kvėpavimo pasunkėjimas.
Vėliau gali išsivystyti simetriškas, žemyn plintantis raumenų silpnumas, progresuojantis per kelias valandas ar dienas.
Sveikatos specialistai gyventojams primena, kad botokso injekcijas saugu atlikti tik licencijuotiems specialistams, o namų sąlygomis naudojamos ar internete pirktos „botokso“ priemonės gali būti pavojingos gyvybei.
