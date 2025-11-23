Buvusi „Playboy“ zuikutė atskleidė šokiruojantį Hugh Hefnerio norą lovoje: „Aš to nekenčiau“

Modelis palaikė romantiškus santykius su žurnalo leidėju nuo 2001 iki 2008 metų. Nors jų amžiaus skirtumas siekė net 53 metus, Madison patvirtino, kad jų lytinis gyvenimas buvo labai intensyvus, ir ji ne kartą atvirai dalinosi detalėmis, kurios gali būti jautrios ar ne visiems priimtinos.
Hugh Hefnerio tarnautoja atskleidė tiesą: transvestitai, kokainas ir šantažo tikslais filmuojamos žvaigždės(46 nuotr.)
Pamela Anderson ir Hugh Hefneris (nuotr. Vida Press)
Cooperis Hefneris ir jo tėtis Hugh Hefneris (nuotr. Vida Press)
Hugh Hefneris su žmona Kimberly ir vaikais (nuotr. Vida Press)
Cooperis Hefneris (nuotr. Vida Press)
Cooperis Hefneris (nuotr. Vida Press)
Cooperis Hefneris (nuotr. Vida Press)
Cooperis Hefneris (nuotr. Vida Press)
Cooperis Hefneris (nuotr. Vida Press)
Cooperis Hefneris (nuotr. Vida Press)
Cooperis Hefneris (nuotr. Vida Press)
Hugh Hefneris (nuotr. Vida Press)
Hugh Hefneris ir jo legendinė vila (nuotr. Vida Press)
Hugh Hefneris (nuotr. Vida Press)
Hugh Hefneris ir „Playboy" modelis (nuotr. Vida Press)
Hugh Hefneris savo 89-tąjį gimtadienį atšventė tradiciškai (nuotr. SCANPIX)
Hugh Hefneris savo 89-tąjį gimtadienį atšventė tradiciškai (nuotr. Twitter)
Hugh Hefner and Crystal Harris (nuotr. http://i.huffpost.com)
Hugh Heffneris ir Crystal Harris (nuotr. Alloverpress.ee)
Hugh Heffneris ir Crystal Harris (nuotr. Alloverpress.ee)
Hugh Hefneris (nuotr. Alloverpress.ee)
Huh Hefneris ir Crystal Harris (nuotr. asm. archyvo)
Huh Hefneris ir Crystal Harris (nuotr. asm. archyvo)
Holly Madison ir Hugh Hefneris (nuotr. SCANPIX)
Hughas Hefneris ir Crystal Harris (nuotr. Twitter)
Crystal Harris (nuotr. Twitter)
Crystal Harris ir H. Hefnerio vestuvių papuošimai (nuotr. Twitter)
Hugh Hefneris (nuotr. SCANPIX) (nuotr. Balsas.lt)
Hugh Hefneris (nuotr. SCANPIX) (nuotr. Balsas.lt)
Hugh Hefneris su sužadėtine (nuotr. SCANPIX) (nuotr. Balsas.lt)
Hugh Heffneris kunigo vaidmenyje (nuotr. Balsas.lt)
Hugh Hefneris (Scanpix) (nuotr. Balsas.lt)
Hugh Hefneris su merginomis. (Scanpix nuotr.) (nuotr. Balsas.lt)
Hugh Hefneris ir Ida Ljungqvist. (Scanpix nuotr.) (nuotr. Balsas.lt)
Hugh Hefneris ir Holly (kairėje). (REUTERS/Scanpix nuotr.) (nuotr. Balsas.lt)
Paviešino kadrus prieš mirtį: „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefneris neatpažįstamas (nuotr. YouTube)
Paviešino kadrus prieš mirtį: „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefneris neatpažįstamas (nuotr. YouTube)
Paviešino kadrus prieš mirtį: „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefneris neatpažįstamas (nuotr. YouTube)
Paviešino kadrus prieš mirtį: „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefneris neatpažįstamas (nuotr. YouTube)
Paviešino kadrus prieš mirtį: „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefneris neatpažįstamas (nuotr. YouTube)
Paviešino kadrus prieš mirtį: „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefneris neatpažįstamas (nuotr. YouTube)
Paviešino kadrus prieš mirtį: „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefneris neatpažįstamas (nuotr. YouTube)
Paviešino kadrus prieš mirtį: „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefneris neatpažįstamas (nuotr. YouTube)
Paviešino kadrus prieš mirtį: „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefneris neatpažįstamas (nuotr. YouTube)
Paviešino kadrus prieš mirtį: „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefneris neatpažįstamas (nuotr. YouTube)
Paviešino kadrus prieš mirtį: „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefneris neatpažįstamas (nuotr. YouTube)
Paviešino kadrus prieš mirtį: „Playboy“ įkūrėjas Hugh Hefneris neatpažįstamas (nuotr. YouTube)
Ji nuolat kalbėjo apie tiek teigiamus, tiek neigiamus patirties „Playboy“ rūmuose aspektus, taip pat apie savo ryšį su mirusiu leidėju.
H. Hefneris mirė 2017 m. rugsėjo 27 d., būdamas 91-erių metų.
Amžiaus skirtumas
Šių metų gegužę 45-erių Madison dalyvavo tinklalaidėje „In Your Dreams“, kur prisiminė vieną „šlykštų“ dalyką iš jos buvusių santykių.
Kalbėdama apie jų amžiaus skirtumą, ji sakė: „Kai būdavome tik dviese, viskas buvo daug normaliau, nei galite įsivaizduoti.“
Visgi H. Madison atskleidė, kad ji nekentė grupinio sekso su Hefneriu ir kitais žmonėmis.
„Kai būdavome visi kartu – ne. Tai buvo šlykštu. Aš to nekenčiau. Ir labai aiškiai tai parodydavau“, – pasakojo ji.
Pikti komentarai
Tinklalaidės metu Madison taip pat pasidalino prisiminimais apie tyčiojimus ir piktus internautų komentarus, su kuriais susidurdavo dėl savo ryšio su Hefneriu.
„Buvo metas, kai negalėjau įkelti jokio įrašo į socialinius tinklus, nes būtinai atsirasdavo koks nors kvailys, parašantis: „O, seni kiaušiai“, – sakė ji.
Madison taip pat atskleidė, kad jų lytinis gyvenimas dažnai vykdavo tamsoje, prisimindama posakį, jog „tamsoje visos katės pilkos“.
Psichologinis ryšys
Nors fizine prasme santykiai, jos teigimu, dažniausiai buvo pakankamai geri, Madison nuolat analizavo ir kvestionavo psichologinį jųdviejų ryšio aspektą.
Žvelgdama atgal, ji pripažino, kad iš tikrųjų gerai nepažino Hefnerio, nors tuo metu buvo įsitikinusi, kad elgiasi taip, jog juodu taptų artimesni.
„New York Post“ Interviu laidoje buvusi realybės šou „Holly's World“ žvaigždė pareiškė: „Aš maniau, kad užmezgu ryšį su Hefneriu, tačiau iš tikrųjų aš pati visada sunkiai mezgiau ryšius. Ir susidūriau su žmogumi, kuris buvo tikras manipuliacijos ekspertas.“
Vertindama save dabartinėmis akimis, Madison apibūdino save kaip „jauną, pažeidžiamą merginą, gyvenusią tarsi migloje“.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA