Boksininkui Evaldui Petrauskui – rimti nemalonumai

Kaip skelbė portalas delfi.lt, E. Petrauskas kaltinamas disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Nemalonumai
Nurodoma, kad baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Primename, kad rugsėjo 22 d., apie 3.30 val., Vilniuje, Loretos Asanavičiūtės gatvėje esančiame dviejų aukštų garaže, policijos pareigūnai aptiko galimai narkotinių medžiagų.
Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Nurodė, kas gresia
Kiek anksčiau rašėme, kad 15min Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė nurodė, kad įtarimai pareikšti ne tik E. Petrauskui, bet ir dar septyniems asmenims.
„Įtarimai šiame tyrime pareikšti 8 asmenims, tarp jų – olimpiniam prizininkui Evaldui Petrauskui. Visiems 8 įtariamiesiems skirta kardomoji priemonė – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, 4 iš jų – dar ir registracija policijos įstaigoje, o vienam – dokumento paėmimas“, – pranešė G.Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Pasak prokuratūros, baudžiamajame kodekse numatyta, jog už šį nusikaltimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, o griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų.