Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Boksininkui Evaldui Petrauskui – rimti nemalonumai

2026-10-28 10:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 10:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinomam Lietuvos boksininkui, olimpiniam medalininkui Evaldui Petrauskuinemalonumai.

Evaldas Petrauskas (nuotr. BNS)
GALERIJA (23)

Žinomam Lietuvos boksininkui, olimpiniam medalininkui Evaldui Petrauskuinemalonumai.

REKLAMA
0

Kaip skelbė portalas delfi.lt, E. Petrauskas kaltinamas disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Boksininkas Evaldas Petrauskas: kartais gyvenimas smogia skaudžiau negu varžovas ringe

Nemalonumai

Nurodoma, kad baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Primename, kad rugsėjo 22 d., apie 3.30 val., Vilniuje, Loretos Asanavičiūtės gatvėje esančiame dviejų aukštų garaže, policijos pareigūnai aptiko galimai narkotinių medžiagų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

REKLAMA
REKLAMA

Nurodė, kas gresia

Kiek anksčiau rašėme, kad 15min Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė nurodė, kad įtarimai pareikšti ne tik E. Petrauskui, bet ir dar septyniems asmenims.

REKLAMA

Evaldas Petrauskas (nuotr. BNS)

„Įtarimai šiame tyrime pareikšti 8 asmenims, tarp jų – olimpiniam prizininkui Evaldui Petrauskui. Visiems 8 įtariamiesiems skirta kardomoji priemonė – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, 4 iš jų – dar ir registracija policijos įstaigoje, o vienam – dokumento paėmimas“, – pranešė G.Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Pasak prokuratūros, baudžiamajame kodekse numatyta, jog už šį nusikaltimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, o griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Dienos įvykiai glaustai: URM komisija baigė tyrimą dėl galimų pažeidimų ambasadoje JAV, paaiškėjo Nobelio taikos premijos laureatė

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų