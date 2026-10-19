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TV3 naujienos > Sportas

Kaunas neteko pasaulio taurės etapo: užkliuvo Lietuvos pozicija dėl Rusijos sportininkų

2026-10-19 11:24 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-19 11:24
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Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federaciją pasiekė Tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės sąjungos (UIPM) laiškas, kuriuo atimama teisė rengti kitų metų pasaulio taurės etapą Kaune. Tokį sprendimą UIPM grindžia Lietuvoje taikomais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos sportininkams. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija laikosi tvirtos pozicijos neįsileisti šių šalių sportininkų į mūsų šalyje vykstančias varžybas.

Justinas Kinderis (nuotr. Organizatorių)

Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federaciją pasiekė Tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės sąjungos (UIPM) laiškas, kuriuo atimama teisė rengti kitų metų pasaulio taurės etapą Kaune. Tokį sprendimą UIPM grindžia Lietuvoje taikomais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos sportininkams. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija laikosi tvirtos pozicijos neįsileisti šių šalių sportininkų į mūsų šalyje vykstančias varžybas.

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Smūgis ketverius metus įvairių amžiaus grupių pasaulio ir Europos čempionatus Lietuvoje organizavusiai šalies šiuolaikinės penkiakovės federacijai suduotas prieš daugiau nei savaitę vykusiame UIPM Vykdomojo komiteto posėdyje. Jo metu nuspręsta atšaukti 2027 m. balandžio 13–17 d. Kaune turėjusį vykti pasaulio taurės etapą ir atitinkamai panaikinti 2025 m. rugpjūčio 28 d. išduotą oficialų raštą, kuriuo buvo suteikta teisė organizuoti šias varžybas. Iškart apie sprendimą Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija informuota nebuvo, o praėjusį pirmadienį visas federacijas pasiekė UIPM laiškas, kviečiantis pretenduoti surengti pasaulio taurės etapą, kuris turėjo vykti Kaune.

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„Pradžioje užplūdo pyktis ir nusivylimas, nes jau vyksta parengiamieji darbai, esame ne vieną sutartį susirašę su paslaugų tiekėjais. Vis dėlto žinia nebuvo kaip iš giedro dangaus – vis sulaukdavome UIPM vadovų klausimų, ką darysime su rusais ir baltarusiais. Visada gana atvirai bendravome su tarptautine federacija, tačiau šįkart teko prašyti, kad apie Vykdomojo komiteto sprendimą informuotų laišku. Liūdna, nes norėtųsi, kad mūsų ilgametis įdirbis organizuojant čempionatus ir iškovojant medalius būtų labiau gerbiamas ir suprantamas. Tikėjomės paprasto žmogiškumo, bet įsijautimo į mūsų federacijos padėtį pasigedome“, – nusivylimo neslepia Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos prezidentas Justinas Kinderis.

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Užkulisiuose jau kurį laiką sklandė kalbos, kad UIPM ieško būdų užkirsti kelią Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijai, neįsileidžiančiai šalių agresorių sportininkų į savo organizuojamas varžybas, po 10 metų pertraukos mūsų šalyje vėl surengti pasaulio taurės varžybas. J. Kinderis neabejoja, kad grėsmė iškilo ir 2028 m. pasaulio taurės etapui bei jaunių ir jaunimo čempionatui, kuriuos federacija taip pat yra gavusi teisę surengti Kaune.

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UIPM slepiasi po Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijomis

UIPM prezidento Robo Stullio pasirašytame paaiškinime teigiama, kad UIPM privalo užtikrinti, jog būtų laikomasi šiemet patvirtintų Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijų, kuriomis Rusijos ir Baltarusijos sportininkams būtų leidžiama dalyvauti varžybose su savo šalių vėliavomis ir kita atributika bei jiems būtų sudaromos sąžiningos ir vienodos galimybės iškovoti kelialapius į 2028 m. olimpines žaidynes. Kitąmet pirmame pasaulio taurės etape penkiakovininkai pradės kovą dėl teisės varžytis Los Andžele.

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„Jeigu tarptautinė federacija sako, kad turi būti sudarytos lygios galimybės šalių agresorių sportininkams, tai tikrai yra pakankamai daug kitų varžybų, kur šie sportininkai olimpinėje atrankoje galėtų surinkti pakankamai taškų. Pasaulio taurės varžybų etapas nėra paties aukščiausio lygio varžybos, nes daugiausiai taškų duoda pergalė pasaulio čempionate ir pasaulio taurės varžybų finale“, – sako J. Kinderis.

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Aukščiausių šiuolaikinės penkiakovės varžybų organizavimą palaikanti ir svariai finansiškai prisidedanti Kauno miesto savivaldybė taip pat yra nusivylusi UIPM sprendimu.

„Visokeriopai palaikome Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federaciją ir jos principingą poziciją. Kaunas turi kuo didžiuotis – „Žalgirio“ arena su olimpinių standartų baseinu, Dariaus ir Girėno stadionu, naujuoju Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos maniežu. Nuosekliai investuojame į sporto infrastruktūrą, o šią vasarą čia surengtas pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunių ir jaunimo čempionatas dar kartą parodė, kad turime ir puikias sąlygas, ir patirties organizuoti tokio lygio varžybas“, – teigia Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.

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Pasak M. Jurgučio, tarptautinių renginių mieste netrūksta, jų tik daugėja, todėl vieno pasaulio taurės etapo netektis miesto ambicijų nesumažins. Vicemeras tikisi, jog sprendimus grindžiant renginių kokybe ir sporto interesais, o ne politiniu spaudimu, šiuolaikinės penkiakovės varžybos į Kauną ateityje sugrįš.

Šalies sporto istoriją perrašiusį pasaulio suaugusiųjų šiuolaikinės penkiakovės čempionatą Kaune UIPM pernai paskelbė geriausiu 2025 m. renginiu. Tokį apdovanojimą yra gavęs ir 2017 m. Vilniuje vykęs pasaulio taurės finalas.

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Lietuva ir federacija pozicijos nekeičia

Prieš daugiau nei mėnesį Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pabrėžė griežtai smerkianti tarptautinių sporto organizacijų sprendimus švelninti ribojimus Rusijos ir Baltarusijos atstovams. Taip pat patvirtinta, kad nesikeičia ŠMSM rekomendacijos nacionalinėms sporto organizacijoms nekviesti ir neįsileisti šalių agresorių sportininkų į Lietuvoje rengiamas varžybas. Jeigu Rusijos ir Baltarusijos sportininkai vis dėlto dalyvautų varžybose, jie privalėtų pasirašyti oficialią deklaraciją, kuria pasmerktų karo veiksmus ir išreikštų paramą Ukrainai. Be to, jiems būtų draudžiama demonstruoti savo šalių vėliavas, simbolius ar kitus skiriamuosius ženklus.

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„Mūsų vertybinė pozicija niekada nesikeitė. Pernai per pasaulio čempionatą Kaune vykusiame UIPM Vykdomojo komiteto posėdyje aiškiai pasakiau, kad vadovausimės valstybės tvarka ir neįsileisime Rusijos ir Baltarusijos sportininkų ir į pasaulio taurės etapo varžybas. Jie visa tai žinojo ir nežinau, ar Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijos, ar kas kitas pakeitė UIPM poziciją. Gaila, kad mūsų lūkesčiai buvo sukelti, nes sunku įsivaizduoti, kad galėsime surengti ir 2028 m. varžybas, kurias esame gavę teisę rengti Lietuvoje“, – teigia J. Kinderis.

Kitų metų UIPM kalendoriuje buvo suplanuoti 4 pasaulio taurės etapai. Šalių federacijos iki spalio 25 d. gali teikti paraiškas rengti pasaulio taurės etapą, kuris turėjo vykti Kaune. Neatsiradus kandidatų, UIPM svarsto galimybę, kad kitąmet vyktų tik 3 etapai.

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