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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Pagaliau auksas: Korobovas tapo pasaulio irklenčių čempionu

2026-10-17 16:32 / šaltinis: Pranešk naujieną
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2026-10-17 16:32
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Italijoje vykstančiame pasaulio irklenčių čempionate aukso medalį iškovojo Vadimas Korobovas. Lietuvis triumfavo prestižinėje 100 m sprinto rungtyje.

Pagaliau auksas: Korobovas tapo pasaulio irklenčių čempionu (Organizatorių nuotr.)

Italijoje vykstančiame pasaulio irklenčių čempionate aukso medalį iškovojo Vadimas Korobovas. Lietuvis triumfavo prestižinėje 100 m sprinto rungtyje.

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Tai pirmasis V. Korobovo aukso medalis svarbiausiose tarptautinėse irklenčių varžybose. Praėjusių metų pasaulio čempionate V. Korobovas laimėjo sidabrą. Dar du sidabro medaliai buvo iškovoti 2024 ir 2026 metų Europos čempionatuose.

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„Pagaliau aukso medalis ir pagaliau ant nugalėtojų pakylos galiu išgirsti Lietuvos himną. Tai svajonės išsipildymas ir tuo labai džiaugiuosi. Kryptingai ėjau šio tikslo link ir pagaliau viskas pavyko“, – emocijų neslėpė pasaulio čempionas.

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Pirmąjį čempiono titulą iškovojęs V. Korobovas finale pasiekė saldų revanšą prieš pasaulio čempiono vardą praradusį ispaną Sergio Cantoralį. Finale galingai finišavęs V. Korobovas distanciją įveikė per 23,31 sek. ir antroje vietoje finišavusį S. Cantoralį aplenkė net 0,73 sek.

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Praėjusių metų pasaulio čempionate antrą vietą užėmęs lietuvis finale ispanui pralaimėjo vos 0,07 sek.

„Finale pirmą kartą per anksti startavau ir teko kartoti startą. Per ankstyvo starto negalėjau kartoti, nes būčiau sulaukęs diskvalifikacijos, todėl atsirado tam tikra įtampa. Nervai padarė savo ir startas nesigavo geras. Bet įpusėjus distancijai pajutau, kad labai gerai jaučiuosi, turiu daug jėgų ir kad galiu būti pirmas. Viduryje distancijos pradėjau tiesiog „valgyti“ varžovus ir supratau, kad šiandien auksas turi būti mano“, – sakė V. Korobovas.

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Lietuvis geriausią rezultatą pasiekė ir laimėjęs pusfinalio plaukimą, kur finišo liniją kirto dar greičiau negu finale (22,75 sek.). Iš viso sprinto rungtyje startavo net 52 sportininkai.

Jau 7 kartą surengtame pasaulio irklenčių čempionate užfiksuotas dalyvių rekordas. Italijoje varžosi net 934 irklentininkai iš 59 valstybių. Praėjusiais metais planetos pirmenybėse startavo beveik 500 sportininkų iš 40 šalių.

Tikimasi, kad visame pasaulyje sparčiai populiarėjančios irklentės netolimoje ateityje bus įtrauktos į vasaros olimpinių žaidynių programą.

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