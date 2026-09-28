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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aktualu jauniesiems sportininkams: SAM nustatė pereinamąjį laikotarpį sveikatos patikroms

2026-09-28 14:08 / šaltinis: BNS
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2026-09-28 14:08
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Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) iki 2028 metų nustatė pereinamąjį laikotarpį jauniesiems sportininkams, kurie pagal šiemet įsigaliojusią tvarką turi sveikatą tikrintis pas sporto medicinos gydytoją.

Sveikatos apsaugos ministerija (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
GALERIJA (6)

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) iki 2028 metų nustatė pereinamąjį laikotarpį jauniesiems sportininkams, kurie pagal šiemet įsigaliojusią tvarką turi sveikatą tikrintis pas sporto medicinos gydytoją.

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Iki 2028 metų sausio 1 dienos nepilnamečiai meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo etapų sportininkai, sportuojantys aštuonias ar daugiau akademinių valandų per savaitę, galės dalyvauti aukšto meistriškumo treniruotėse ir varžybose turėdami galiojantį šeimos gydytojo išduotą Mokinio sveikatos pažymėjimą.

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FOTOGALERIJA. Sveikatos apsaugos ministerija

Ministerijos teigimu, sprendimas priimtas išaugus jaunųjų sportininkų srautams pas sporto medicinos gydytojus ir pradėjus formuotis eilėms Lietuvos sporto centro Sporto medicinos departamente.

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Nuo birželio pabaigos galiojanti tvarka numato, kad minėtų grupių nepilnamečius sportininkus, taip pat aukšto meistriškumo ugdymo etapo sportininkus turi tikrinti sporto medicinos gydytojas. Po patikros jiems išduodama Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma.

SAM nurodo, kad pereinamasis laikotarpis leis sportininkams tęsti treniruotes ir dalyvauti varžybose, kol jie laukia sporto medicinos gydytojo konsultacijos ir sveikatos patikrinimo.

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