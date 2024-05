Billie Eilish papasakojo, kada suprato, kad yra homoseksuali

Billie Eilish ir toliau daro tai, ką nori, kai nori.

Pastaruoju metu dainininkei tai reiškia, kad ji atvirai kalba apie savo seksualumą. Po to, kai per „Coachella“ didžėjaus pasirodymą ji atliko būsimos dainos „Lunch“, kurioje buvo daug seksualinio pobūdžio žodžių, ištrauką, Billie papasakojo apie kūrinio įkvėpimą.

„Dalį jos parašiau dar prieš tai, kai ką nors dariau su mergina, o likusią dalį – po to, – paaiškino ji balandžio 24 d. paskelbtame žurnalo „Rolling Stone“ profilyje. – Visą gyvenimą buvau įsimylėjusi merginas, bet tiesiog neįsisąmoninau – kol praėjusiais metais supratau, kad noriu savo veido vaginoje.“

Atskleisti kūrinio žodžiai užsimena apie būsimo Billie albumo „Hit Me Hard and Soft“ temą, kuris, pasak jos, grįš prie 2019 m. albumo „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ skambesio.

REKLAMA

REKLAMA

Gruodžio mėnesį „Variety“ raudonojo kilimo interviu metu „Swarm“ aktorė išreiškė jausmą, kad yra atstumta, ir vėliau išsamiai papasakojo apie savo reakciją į spekuliacijas dėl jos seksualumo.

REKLAMA

Nenorėjo kalbėti apie savo seksualumą

„Niekada, nė per milijoną metų, neplanavau kalbėti apie savo seksualumą, – pridūrė ji. – Mane labai nuliūdino tai, kad ši tema iškilo“.

Tačiau Billie pažymėjo, kad galbūt sureagavo per daug, nes gruodžio 3 d. „Instagram“ prieraše, kuriame rašė:

„Ačiū Variety už mano apdovanojimą, taip pat už tai, kad 11 val. ryto mane išvydo ant raudonojo kilimo, užuot kalbėjusi apie ką nors kita svarbaus“, – leidiniui atkirtį davė ji.